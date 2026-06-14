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墨西哥又有市長遇襲身亡 毒品戰爭20年已百人遇害

中央社／ 墨西哥市13日綜合外電報導

墨西哥南部瓦哈卡州地方當局今天表示，境內聖米格阿瑪蒂特蘭小鎮市長布拉佛遭到武裝分子槍擊身亡。當地檢方已對此展開全面調查，安全部隊也出動追緝凶嫌。

綜合法新社和路透社報導，事發在瓦哈卡州（Oaxaca）居民僅約7000人的小鎮聖米格阿瑪蒂特蘭（San Miguel Amatitlan）。當地檢方發布聲明證實了布拉佛（Joel Bravo）的死訊，但並未透露更多攻擊事件的具體細節。

當局尚未透露布拉沃可能遭殺害的動機。布拉沃隸屬一個包括國家行動黨（National Action Party）在內的反對黨聯盟。

州長賈拉（Salomon Jara）在社群平台X發文譴責這起事件，表示：「在瓦哈卡州，我們不會讓暴力凌駕於法律或社區意志之上。」

檢方表示，警方已加強當地維安，並與聯邦部隊合作，部署戰術小組，追緝凶手。

事發的瓦哈卡州鄰接太平洋，是各大毒販爭奪運毒路線的戰略要地，目前「哈里斯科新世代」（Jalisco Nueva Generacion）與「西納羅亞」（Sinaloa）兩大販毒集團都在當地相當活躍。

自2006年墨西哥爆發毒品暴力以來，已經有近100名市長遇害。

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