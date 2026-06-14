巴基斯坦總理：美伊預計24小時內達成協議

擔任美伊談判調解方的巴基斯坦總理夏立夫十三日在社媒Ｘ寫道，「我們空前接近達成和平協議，很可能有望在接下來廿四小時內敲定，巴基斯坦正準備在該協議敲定後立刻舉行電子簽署儀式，並於下周（見報為本周）展開技術層級的會談」。

伊朗外長阿拉奇十二日也在接受官媒訪問時說，「等到我們談判的最後階段完成，這項協議就會簽署且公布。簽署過程將先以數位方式進行，雙方將遠距簽署，隨後才會宣布這份諒解備忘錄（ＭＯＵ）已經由雙方簽署；這可能在未來幾天內發生，我抱很大希望」。

白宮雖尚未對夏、阿上述說法置評，但美國總統川普十二日在自創社媒真實社群轉發阿拉奇一則社媒Ｘ的發文，其中有「空前接近伊斯蘭馬巴德ＭＯＵ」的文句。川普十三日也在真實社群轉發夏立夫的上述Ｘ發文。

一位川普政府高官十二日對媒體說，儘管還沒到百分之百，但美國現在大概有八成至八成五的把握在未來幾天內與伊朗簽署和平協議，「不過，我無法提供確切日期」。路透同日則引述一位西方國家消息人士報導，美國副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫最快十四日在瑞士日內瓦簽該ＭＯＵ。

對美伊可能即將簽署的ＭＯＵ細節，川普政府、德黑蘭及外媒有多種說法。美國國會山莊報十二日整理該ＭＯＵ目前的三大面向：伊朗核承諾仍模糊；荷莫茲海峽重開；美國解除對伊朗制裁的訊息混雜。

其一，川普指稱，伊朗交出武器級濃縮鈾是美伊談判底線，但伊朗至今拒絕。目前可能的中間立場是將這些濃縮鈾稀釋或「混合」；其二，美國新聞網站Axios報導，該ＭＯＵ要求伊朗在卅天內全面重開荷莫茲海峽且不收「過路費」。作為交換，美國將對進出伊朗港口的船舶解除封鎖。

其三，川普政府官員對美國有線頻道NewsNation說，除非伊朗未來履行承諾，「否則拿不到錢」。這代表在伊朗落實特定要求前，美國不會解凍伊朗兩百多億美元的海外資產。但根據美國新聞網站Axios報導，該ＭＯＵ將暫時免除美國制裁伊朗石油出口六十天，伊朗能源市場將因此獲得至關重要的經濟生命線。