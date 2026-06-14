韓擬申請加入CPTPP 日支持

日本共同社十二日引述日、韓外交消息人士報導，南韓（簡稱韓）將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。南韓六月下旬將為此召集相關閣員開會。

美國總統川普視ＣＰＴＰＰ前身跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）為民主黨籍前總統歐巴馬的政策遺緒，川普第一任就任第四天就簽行政命令退出ＴＰＰ。該報導說，在美國退出ＴＰＰ後，日本致力擴大ＣＰＴＰＰ，因此可望日本將支持南韓入會。

ＣＰＴＰＰ現有日本等十二個成員國。加入ＣＰＴＰＰ除了完成國內程序，還需現有成員國一致予以同意。英國二○二三年七月締約加入ＣＰＴＰＰ、翌年十二月生效，成為最新的第十二個成員國。該協定已涵蓋全球五點七億人，國內生產毛額（ＧＤＰ）共占全球百分之十五。

在二○一一年三月十一日「東日本大震災」引發東京電力公司福島第一核電廠嚴重核災後，南韓對日本水產品實施進口限制。這將是南韓入會的待解問題。

日本表面上雖並未將外國取消相關進口限制作為同意入會的條件之一，但根據該報導，日本希望另設有關水產品進口的協商機制，為取消相關限制創造條件。對此，南韓政府相關人士坦言，若旨在恢復日本水產品進口的協商觸礁，日本最終恐對南韓入會「面有難色」。

日本首相高市早苗一月和到訪的南韓總統李在明在日本奈良舉行峰會時，就談到南韓加入ＣＰＴＰＰ事宜。高市當時就提及上述的進口限制問題，並希望雙方進行協商，以確保相關作為是基於科學根據。其實和李在明同屬進步派的南韓前總統文在寅，二○二○年就首度表明希望加入，但當時日韓關係不佳。

早在去年九月，就傳出李在明召集經濟相關部會閣員開會，討論加入ＣＰＴＰＰ。當時的時空背景是川普第二任對全球祭出高關稅和美中大打貿易戰，李政府希望藉由加入大型自貿協定（ＦＴＡ），讓對美中貿易依存度很高的南韓得以分散風險與推動貿易多元化。