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泰國長公主遺體送抵王宮 數千民眾不捨沿途送別…酷熱下靜坐哀悼
泰王長女帕差拉吉蒂雅帕本月11日因腹部感染過世，享年47歲。她的遺體今天送抵位於曼谷的大皇宮，數以千計身穿黑衣的民眾在車隊沿途守候送別。
自稱保皇派的54歲英語教師多娜帕（DonnaphaKladbupha）是哀悼者之一，她告訴法新社：「要向她道別，對我們來說真的很不容易。」
另一位哀悼者是來自泰國東北部黎逸府（RoiEt）、高齡79歲的妮蒂甘（Nitikan Tephakham），她說：「當她生病時，我曾祈求神佛庇佑她，也盼望奇蹟降臨。」
數以千計以年長者居多的民眾冒著酷熱，在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）與大皇宮（GrandPalace）之間約10公里長的路線旁靜坐哀悼。
帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）生前因心臟疾病昏迷逾3年，她一直在朱拉隆功醫院接受治療。
她的遺體約於當地時間下午5時送抵大皇宮，車隊莊嚴肅穆且秩序井然。
63歲的蓬沙源（Pongsanguan Paranan）向法新社表示：「我覺得很難過，非常悲傷，因為公主深受泰國人民愛戴，並因她的作為與貢獻而享有盛名。」
車隊抵達後，大皇宮隨即閉門舉行佛教誦經儀式。
泰國公共電視台（Thai PBS World）的現場直播畫面顯示，泰王與王后端坐在金色座椅上，身後陳列著長公主的遺像，僧侶則在他們面前誦經。
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