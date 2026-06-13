台灣參與立陶宛慈善足球賽 總統瑙塞達親下場踢球

立陶宛維爾紐斯今天舉辦第5屆體育慈善活動「大使盃」足球賽，駐立陶宛台灣代表處今年再度受邀參與，為公益盡一份心力。立陶宛總統瑙塞達出席活動，並親自下場踢球表達支持，期間也與台灣交換學生合影互動。

「大使盃」（Ambassadors’ Cup）由立陶宛「幫助街頭兒童基金會」（Help Street Children Foundation）發起，為一項結合體育與慈善的倡議，號召各國使館、政府機構、企業及非政府組織共同參與，協助來自弱勢家庭及烏克蘭戰爭難民家庭的兒童，在安全環境中接觸運動。

今年共有20支隊伍參賽，成員包括多國大使、外交官及公務員等。「立陶宛總統府辦公室」今年也組隊參加，瑙塞達（Gitanas Nauseda）親自上場，吸引現場民眾關注與加油。

主辦單位表示，各隊報名費將用於支持基金會運作，包括兒童足球訓練、運動裝備、參賽機會及夏令營等，協助孩子建立健康生活。

瑙塞達也在社群平台X發文，感謝主辦單位、參賽使館及所有致力於促進兒童運動機會的參與者。

駐立陶宛代表王雪虹表示，今年是台灣第3度受邀參與活動，別具意義，不僅支持公益，也促進各國使館社群交流。她指出，今年比賽適逢FIFA世界盃舉行，「大使盃」宛如小型「聯合國足球賽」，台灣能持續參與其中深具意義。

王雪虹表示，本次台灣隊除駐處人員外，也包括僑胞、在地台商及交換學生等，陣容持續擴大。她強調，參賽重在參與與交流，而非名次，並期待未來台灣隊持續成長。