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美國同意對南韓出售飛彈 北韓批：加劇朝鮮半島緊張

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

美國近來批准對南韓出售先進空對空飛彈和相關設備後，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓外務省對此予以譴責，警告此舉將加劇朝鮮半島緊張局勢。

北韓外務省對外政策部門首長透過KCNA發布聲明說，儘管國際社會關切朝鮮半島及周邊日增的緊張情勢，但華府與首爾的軍事合作正按計畫持續加強。

該官員指出，美國國務院批准對南韓出售近3億美元先進空對空飛彈和相關設備就是最新一例，「美國武器出口就是戰爭出口」，強調平壤將持續強化自我防衛的嚇阻能力，以維持區域力量平衡。

北韓常批評美國與南韓軍事合作其實是在備戰。

南韓總統李在明近日訪問歐洲，與歐洲聯盟（EU）領袖發表聯合聲明，形容北韓的擁有核武國家地位以及平壤與俄羅斯的軍事合作是「非法」舉措。KCNA對此加以抨擊。

KCNA稱這是侵犯北韓主權，南韓已證明雙方不可能「和平共存」，平壤當局將持續視南韓為敵國。

北韓 南韓 朝鮮半島

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