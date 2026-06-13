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秘魯總統大選藤森惠子暫領先逾千票 7/15宣布勝選者

中央社／ 利馬13日綜合外電報導
秘魯前獨裁總統之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。路透
秘魯前獨裁總統之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。路透

秘魯總統決選已完成初步計票，保守派的藤森惠子仍領先，與對手差距擴大至1000多票。選舉司法機關接下來將審查爭議選票，該程序可能持續數週，預計7月15日正式宣布當選人。

路透社報導，由於兩名候選人在1800萬張選票中僅相差1000多票，預料後續審查程序將成為雙方陣營高度關注與激烈攻防的焦點。

●爭議選票會影響選舉結果嗎？

確實會有影響。初步計票結束時，兩名候選人僅差1000多票，而現在還有來自1600多間投票所的約40萬張選票仍待審查，且尚未計入最終票數。

秘魯前獨裁總統之女藤森惠子（Keiko Fujimori）目前獲得903萬6046張選票，得票率為50.004%；左派的桑傑士（Roberto Sanchez）則拿下903萬4743票，得票率49.996%。

●選票在什麼情況下會送交審查？

每間投票所都會填寫一份計票表，記錄各候選人的最終得票數。若計票表上的數據或內容出現任何不一致情況，該計票表就可能被送交審查。

●送交審查後會如何處理？

秘魯各地的特別選舉評審委員會（JEE）由3名委員組成，負責審查有爭議投票所的計票表，若確認僅是單純的計算錯誤或其他能迅速釐清的問題，選票將納入最終統計。

若非如此，特別選舉評審委員會將向投票所調閱資料或選票紀錄，並於兩天內舉行公開聽證會審查選票，委員會最多有3天時間進行審查，審查結束後選票才會納入正式計票。

●何時才能知道誰當選總統？

全部審查作業可能需要數週時間才能完成，不過全國選舉評審委員會（JNE）指出，7月15日將正式宣布總統當選人。

同時，若其中一位候選人的領先幅度顯著擴大，外界也可能提早看出勝負。

●桑傑士訴請部分選票無效

除前述1600多間投票所的選票需要進行審查外，桑傑士陣營本月11日請求相關當局宣布約2400間投票所的選票無效。

桑傑士陣營表示，秘魯國內有1750間投票所出現違規行為，多數來自首都利馬（Lima），且在美國設置的約650間海外投票所的選票運送過程也有違規情事。

全國選舉評審委員會有3天時間對桑傑士的訴求作出裁決。秘魯外交部長同日則說，當局並未發現海外選票運送過程出現問題。

秘魯

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