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高市早苗將赴G7峰會 預計提議共同儲備關鍵礦產

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天啟程訪問歐洲之前向媒體表示，她會在法國即將召開的七大工業國集團（G7）峰會上，提出由G7共同儲備關鍵礦產之構想。

共同社報導，高市早苗還說想提出3項原則，即為對抗不當出口限制、支援亞洲等地加強石油儲備和化解脅迫性舉措。

這將是高市早苗就任日本首相後首次出席G7峰會，她今天搭乘包機從東京羽田機場啟程，先前往訪歐首站英國。

高市早苗先前指出，鑒於中東地區局勢，為了保障能源安全並強化關鍵礦產供應鏈，「希望展現G7團結一致主導應對國際社會課題的姿態」。

G7 高市早苗 中東

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