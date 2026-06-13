歐盟庇護新制上路 加速難民審查、防止「二次移動」

(德國之聲中文網) 歷經多年協商的「歐洲共同庇護制度」（GEAS）本週五正式生效。這項改革旨在結束歐盟國家之間多年來圍繞難民庇護的爭議，加快庇護審查流程、強化成員國間的責任分擔，並遏止庇護申請人在歐盟境內再次移動。歐盟表示，新制度有助於改善移民管理，但實際成效仍有待觀察。

根據新規定，庇護程序原則上仍由申請人首次登記的國家負責，通常為義大利、希臘等位於歐盟外部邊境的國家。為減輕這些國家的壓力，改革引入「團結機制」，其他成員國須透過財政支援、提供物資，或接收部分庇護申請人等方式分攤責任。

防止「二次移動」

改革同時擴大邊境快速程序的適用範圍。來自庇護通過率低於20%國家的申請者，包括巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、土耳其、委內瑞拉、奈及利亞、剛果民主共和國等國，或涉及身分不明、存在安全疑慮者，未來可能在邊境直接接受最長12週的審查，以利加速遣返，並防止所謂的「二次移動」——也就是庇護申請人在某個歐盟國家首次登記後，自行前往其他成員國。

根據歐盟資料，近年最大宗的庇護申請人仍來自敘利亞與阿富汗，其通過率高於20%，因此無需經過邊境程序，而是走常規的庇護程序。

對位於歐洲中部德國而言，儘管僅有歐盟內部邊界，但在大型國際機場仍將實施外部邊境程序。被安置於相關設施者，在法律上視為尚未入境，其收容與審查費用由聯邦政府負擔。

此外，歐盟也研議在第三國設立「遣返樞紐」（Return Hubs），用以收容依法必須離境、卻無法遣返回原籍國的居留者，相關法源依據與合作國家目前仍待確定。

專家持保留態度

人權團體則警告，邊境程序可能使庇護申請人長時間處於近似拘留的環境，不得離開特定收容中心，也無法正式入境，家庭與兒童亦不例外。

移民政策專家對改革成效抱持保留態度。智庫「歐洲穩定倡議」（ESI）創辦人克瑙斯(Gerald Knaus)指出，邊境程序並非新措施，真正的問題在於否決後如何執行遣返。他質疑，若原本負責的入境國仍無法有效完成程序，改革是否真能改變現況，仍待觀察。

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