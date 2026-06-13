快訊

中職／墊底大戰端華麗跑壘失誤全集 兄弟、桃猿打滿12局白忙一場

還沒談好？和平協議再等等 伊朗外交部否認6月14日與美簽署

清潔隊長開賓士撞死單車男肇逃 屏檢1理由聲押獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟庇護新制上路 加速難民審查、防止「二次移動」

德國之聲／ 德國之聲

(德國之聲中文網) 歷經多年協商的「歐洲共同庇護制度」（GEAS）本週五正式生效。這項改革旨在結束歐盟國家之間多年來圍繞難民庇護的爭議，加快庇護審查流程、強化成員國間的責任分擔，並遏止庇護申請人在歐盟境內再次移動。歐盟表示，新制度有助於改善移民管理，但實際成效仍有待觀察。

根據新規定，庇護程序原則上仍由申請人首次登記的國家負責，通常為義大利、希臘等位於歐盟外部邊境的國家。為減輕這些國家的壓力，改革引入「團結機制」，其他成員國須透過財政支援、提供物資，或接收部分庇護申請人等方式分攤責任。

防止「二次移動」

改革同時擴大邊境快速程序的適用範圍。來自庇護通過率低於20%國家的申請者，包括巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、土耳其、委內瑞拉、奈及利亞、剛果民主共和國等國，或涉及身分不明、存在安全疑慮者，未來可能在邊境直接接受最長12週的審查，以利加速遣返，並防止所謂的「二次移動」——也就是庇護申請人在某個歐盟國家首次登記後，自行前往其他成員國。

根據歐盟資料，近年最大宗的庇護申請人仍來自敘利亞與阿富汗，其通過率高於20%，因此無需經過邊境程序，而是走常規的庇護程序。

對位於歐洲中部德國而言，儘管僅有歐盟內部邊界，但在大型國際機場仍將實施外部邊境程序。被安置於相關設施者，在法律上視為尚未入境，其收容與審查費用由聯邦政府負擔。

此外，歐盟也研議在第三國設立「遣返樞紐」（Return Hubs），用以收容依法必須離境、卻無法遣返回原籍國的居留者，相關法源依據與合作國家目前仍待確定。

專家持保留態度

人權團體則警告，邊境程序可能使庇護申請人長時間處於近似拘留的環境，不得離開特定收容中心，也無法正式入境，家庭與兒童亦不例外。

移民政策專家對改革成效抱持保留態度。智庫「歐洲穩定倡議」（ESI）創辦人克瑙斯(Gerald Knaus)指出，邊境程序並非新措施，真正的問題在於否決後如何執行遣返。他質疑，若原本負責的入境國仍無法有效完成程序，改革是否真能改變現況，仍待觀察。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

歐盟 移民 希臘

延伸閱讀

逾21萬人尋求庇護…馬來西亞難民議題升溫 洛興雅人驅逐請願掀爭議

歐盟全體成員國同意 烏克蘭摩爾多瓦入盟談判重啟

拯救低碳投資信心 歐盟收緊緩徵碳費條件

新聞中的公民與社會／歐洲擬限制大陸投資 如何反映歐盟經濟治理思維的轉變？

相關新聞

印度一架軍用運輸機墜毀…斷裂數塊 官方證實5空軍人員罹難

印度軍方在聲明中指出，一架軍用運輸機今天在偏遠的東北部一處基地降落時墜毀，造成5名空軍人員喪生

阿拉瓜火車幫頭目遭美擊斃 起家監獄曾被改造成動物園、賭場小城市

美國總統川普周五（6月12日）表示，美國在委內瑞拉實施的一次打擊中擊斃了黑幫團伙"阿拉瓜火車"（Tren de Aragua）頭目...

泰國長公主遺體送抵王宮 數千民眾不捨沿途送別…酷熱下靜坐哀悼

泰王長女帕差拉吉蒂雅帕本月11日因腹部感染過世，享年47歲。她的遺體今天送抵位於曼谷的大皇宮，數以千計身穿黑衣的民眾在車...

秘魯總統大選藤森惠子暫領先逾千票 7/15宣布勝選者

秘魯總統決選已完成初步計票，保守派的藤森惠子仍領先，與對手差距擴大至1000多票。選舉司法機關接下來將審查爭議選票，該程...

英國防正副大臣辭呈痛批10年國防計畫…未公布先引爆風暴 英相速找「冷面死神」救火

英國國防大臣與副大臣請辭，引發各界對英國軍事資源枯竭的關注。兩人在辭呈中痛批政府即將出爐的國防開支計畫，認不僅預算不足，...

阿蘇火山墜機2台人亡 天價遺體回收費近9000萬日本國庫支付

今年1月20日，兩名台灣遊客在日本搭乘直升機觀光時，不幸墜毀在熊本縣阿蘇火山，因地勢危險，遺體直到現在還未收回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。