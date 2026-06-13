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印度一架軍用運輸機墜毀…斷裂數塊 官方證實5空軍人員罹難
印度軍方在聲明中指出，一架軍用運輸機今天在偏遠的東北部一處基地降落時墜毀，造成5名空軍人員喪生。
法新社報導，空軍在聲明中指出：「印度空軍對於在阿薩姆邦（Assam）佐黑特巿（Jorhat）發生安托諾夫An-32運輸機（Antonov An-32）事故，造成5名人員折損深感遺憾。」
聲明未提及機上共有多少人，也未說明是否有生還者。不過，因未獲授權對媒體發言而要求匿名的空軍官員告訴法新社，副駕駛生還。
新德里電視台（NDTV）播出墜機現場畫面顯示濃煙滾滾，飛機明顯斷裂成數塊。
空軍稍早指出，這架蘇聯產安托諾夫An-32運輸機（Antonov An-32）當時正在執行「例行任務」，於進場降落時墜毀。
空軍強調，「已經成立調查委員會，以查明事故原因」。
An-32為雙發動機渦輪螺旋槳運輸機，特別設計用於高海拔和極端氣候環境下作業。
印度空軍約有100架An-32，用於該國最偏遠山區的軍事補給和民生援助任務。
這款運輸機上次重大事故於2019年發生在中國邊境附近的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），當時造成13人罹難。
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