阿拉瓜火車幫頭目遭美擊斃 起家監獄曾被改造成動物園、賭場小城市

（德國之聲中文網）美國總統川普周五（6月12日）表示，美國在委內瑞拉實施的一次打擊中擊斃了黑幫團伙「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）頭目埃克托爾·魯斯謝恩福德·格雷羅·弗洛雷斯（Hector Rusthenford Guerrero Flores）。

川普政府多次指控阿拉瓜火車幫是美國多個城市暴力事件和毒品交易的幕後主謀。

委內瑞拉已證實格雷羅·弗洛雷斯死亡，稱他是該國在玻利瓦爾州（Bolivar）東南部與美國開展的一次「聯合行動」中被擊斃的。

兩國政府就弗洛雷斯之死發表聲明

川普表示，美國實施了一次「迅速而致命的動能打擊」，擊斃了阿拉瓜火車幫「臭名昭著的頭目」格雷羅·弗洛雷斯。

川普在其Truth Social平台發文寫道：「阿拉瓜火車恐怖分子在委內瑞拉或任何其他地方都不再有安全港灣。在我的領導下，我們將隨時隨地找到這些凶殘的殺手和毒梟，把他們送入他們應當歸宿的地獄深處。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在X上發文稱，這次打擊是本周早些時候對該幫派在委內瑞拉的一處據點實施的。

美國國務院此前曾懸賞最高500萬美元，征集可導致格雷羅·弗洛雷斯被捕的信息。

委內瑞拉通訊部在一份關於該據點行動的聲明中證實了其死亡消息。聲明稱，「與這些犯罪組織成員發生了交火，埃克托爾·魯斯謝恩福德·格雷羅·弗洛雷斯，綽號'尼諾·格雷羅'（Nino Guerrero），在行動中被擊斃。」

改造監獄的阿拉瓜火車幫

阿拉瓜火車幫誕生於十余年前委內瑞拉中部阿拉瓜州的一所監獄。在委內瑞拉經濟危機導致監獄管理嚴重疏於維護之際，格雷羅·弗洛雷斯和其他在押人員奪取了對該監獄的控制和管理權。

他們將這些監獄設施改造成一個功能齊全的類城市結構，內設動物園、棒球場、賭場和餐廳。

隨著數百萬委內瑞拉人為尋求更好生活而外出移民，該幫派隨之進行跨國擴張。包括秘魯和哥倫比亞在內的多個國家，指控該團伙是該地區暴力事件上升的幕後推手。

格雷羅·弗洛雷斯本人已於去年12月在紐約被提起敲詐勒索、毒品和槍支方面的指控。

美國加大打擊阿拉瓜火車幫

川普政府大力打擊該幫派，其中包括對東太平洋和加勒比海上據稱正在向美國走私毒品的小艇實施打擊。

川普此前曾聲稱，該幫派在委內瑞拉總統馬杜羅的控制下運作——馬杜羅已於今年1月被美國強制從委內瑞拉帶走，面臨毒品指控。

然而，一份已解密的美國情報評估報告與上述說法相互矛盾。該報告認為，盡管馬杜羅政府允許阿拉瓜火車幫在該國活動，但是並沒有參與策劃在美國的行動。

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