阿蘇火山墜機2台人亡 天價回收費近9000萬日本國庫支付

今年1月20日，兩名台灣遊客在日本搭乘直升機觀光時，不幸墜毀在熊本縣阿蘇火山，因地勢危險，遺體直到現在還未收回。

據熊本縣警方12日消息，將從下周一（15日）起展開吊掛作業，希望能收回機身和遺體，目標在8月底前完成。此次作業費用預估4.4億日圓（約8684萬元新台幣）左右，將由日本國庫支付。

綜合《每日新聞》和《朝日新聞》媒體報導，熊本縣警方打算將這項任務外判給擁有在高海拔、陡坡施工經驗的廠商，由千葉縣建設公司負責進行，15日起將展開回收作業。屆時將以遠程操作一種在陡坡上，仍能保持機體上部水平的重型機械，用鋼索吊掛的方式進行作業，不會有人員進入火山口內。

報導指，回收費用原本應由直升機公司負責，但由於當局與公司協商陷入膠著，於是決定把費用當做調查一部分，由國庫支出，費用預估4.4億日圓左右，將全數由日本國庫支應，整體作業預計將在8月底前宣告完工。

這宗事故發生後，阿蘇火山口便不再對外開放，阿蘇山公園道路就封閉至今。由地方政府和相關單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」已批准吊掛業者進入火山口周邊，期間為6月15日到7月31日。

據《日本新聞網》報導，今年1月20日，兩名台灣遊客與一名日籍駕駛在日本阿蘇火山直升機墜毀，嚴重受損的機體當天傍晚在阿蘇中嶽火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方的斜坡被尋獲。然而由於墜機地點環境險惡，遺體回收作業延宕至今。

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文章授權轉載自《香港01》