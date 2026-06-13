英國防正副大臣辭呈痛批10年國防計畫…未公布先引爆風暴 英相速找「冷面死神」救火

英國國防大臣與副大臣請辭，引發各界對英國軍事資源枯竭的關注。兩人在辭呈中痛批政府即將出爐的國防開支計畫，認不僅預算不足，更缺乏創新思維。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）於6月11日迅速布局，任命前傘兵團軍官、曾被謔稱為「冷面死神」的賈維士（Dan Jarvis）接任國防大臣。

以下是法新社整理這份備受矚目、卻遲未公開的英國未來10年「國防投資計畫」（DIP）部分重點以及英軍目前面臨的資源困境。

● 預算嚴重不足

據報導，英國國防部的預算從現在到2030年間，將面臨高達280億英鎊（約新台幣1.2兆）資金缺口。

前國防大臣希利（John Healey）在措辭犀利的辭職信內痛批首相施凱爾與財政部，指責當局在「全球威脅與日俱增的當下」，未能投入足夠資源捍衛國家安全。

希利指出，儘管未來兩年迫切需要提升軍隊戰備能力，但政府卻把國防新增預算「排在更後頭」，也就是挪到這項十年計畫的末期才撥款。

國際戰略研究所（IISS）專家麥葛蒂（FenellaMcGerty）告訴法新社，這代表「預算增長曲線將呈現『曲棍球桿底重頭輕』的走向，絕大多數的資金增幅，都要等到計畫截止前的最後幾年才會到位。」

與此同時，美國總統川普則屢次敦促北約（NATO）盟國提高軍費，減少在安全防務上對華府的依賴。

對此，施凱爾已承諾明年起將國防支出提升至GDP占比的2.5%；若工黨能在2029年舉行的大選連任，則提高到 3%，最終在2035年達到3.5%。

然而智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）學者加斯卡斯（Jamie Gaskarth）直言，如此預算規模「頂多只能應付英國本土及周邊鄰近區域的軍事行動」。

皇家聯合軍事研究所（RUSI）陸戰專家雷諾茲（Nick Reynolds）也告訴法新社，英國必須「務實且嚴肅地面對抉擇，搞清楚哪些事能做、哪些事做不到」。

他強調，在談到現代化之前，光陸軍與海軍的裝備整修就已經需要「大幅拉高國防預算」。

美國與以色列2月28日空襲伊朗引爆中東戰事，英國海軍竟耗時數週，才成功派遣一艘軍艦前往波斯灣地區安撫盟友。

加斯卡斯指出，這是因為「長期以來英軍已走入『裝備越來越精尖、數量卻越來越少』的死結。這意味一旦危機爆發，就根本無法指望在全球各個戰略區域都有隨時能調動的兵力」。

● 無人機創新跟不上

緊隨上司希利的腳步，國防部業管武裝部隊的副大臣卡恩斯（Al Carns）也在11日同天遞出辭呈。

他12日接受英國廣播公司（BBC）專訪時批評，這份國防投資計畫「活像在研究怎麼打上一場戰爭，而不是應對下一場衝突」，而且流於「缺乏創新，也未吸取烏克蘭戰場的教訓」。

卡恩斯在接受GB News採訪時更直言，他希望有更多資金挹注在無人系統上，因「在當今世代，數據就是彈藥」。

另據泰晤士報引述不具名軍方高層說法，這份尚未公開的計畫過於偏重軍艦、戰車和戰機等傳統「硬體」。部分官員主張，預算應優先撥給新興科技，包括人工智慧（AI）驅動的軟體、太空與網路作戰能力、極音速飛彈及廉價無人機。

雷諾茲指出，無人機屬於低成本、高精準度的火力系統，且射程遠超傳統火砲，「因此將之納入建軍結構至關重要，因為它能以可負擔的成本，提供龐大的壓制火力」。

加斯卡斯指出，英國雖有投資無人機，但「稱不上是全面性戰略轉型」，且焦點多放在國內生產，而非像烏克蘭靈活外包的做法。

他說：「高層決策者、各軍種首長和政界高官天天都在喊英國面臨的威脅迫在眉睫，然而，國防改革的步伐卻慢得像龜速。」

儘管這份國防投資計畫已多次延宕，但施凱爾堅稱，他會在7月7日於土耳其舉行的北約峰會前正式公布。

● 誰才是頭號敵人

自2022年俄國入侵烏克蘭以來，西方陣營普遍將俄國視為最緊急的威脅，並將中國視為中長期隱憂。

加斯卡斯說：「最直接、最迫切的威脅毫無疑問是俄羅斯。但就算英國想對中國的威脅裝作看不見，那種威脅也依然實際存在。」

卡恩斯12日在社群媒體X上發文坦言，英國過去10年「主動選擇在世界舞台上自我限縮」。

他寫道：「此時此刻，全球的通訊、能源與貿易規則正在被重新改寫，主導者是中國、是俄羅斯，以及一些真正把自身安全當回事的國家。我們也必須坐上桌，這是英國不容迴避的抉擇。」