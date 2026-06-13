共同社：南韓擬申請加入TPP 日本預計將支持

共同社報導，韓國政府基本決定申請加入「跨太平洋夥伴協定」（TPP），正為最早本月下旬召開部長會議宣布此事展開協調。美國退出TPP後，著力擴增成員的日本預計將予以支持。

報導指出，日、韓外交消息人士昨天透露上述消息。

韓國因東京電力福島第一核電廠事故對日本水產品採取進口限制，成為加盟方面懸而未決的問題。

韓國政府在核事故後停止進口青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉8縣的水產品。日本雖然不把撤銷該限制作為加盟條件，但打算另行設立有關水產品進口的工作人員磋商機制，著力為撤銷限制創造條件。

另一方面，韓國政府相關人士發表看法稱，「如果旨在重啟水產品進口的磋商難以推進，日本最終可能會對（韓國）加盟表示為難」。

韓國加入TPP一事曾在1月舉行的日本首相高市早苗與韓國總統李在明會談中成為議題。高市提及進口限制問題，表示想謀求溝通，以確保基於科學依據的做法。