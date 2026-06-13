日相高市早苗改口說明「抹黑門」　被在野黨追究

日本「週刊文春」披露日相高市早苗的陣營在去年自民黨總裁選舉期間，發布中傷其他候選人的影片。高市矢口否認委託別人製作這些影片，但最近修正有關秘書的答辯，而被在野黨追究。

日本「讀賣新聞」與富士新聞網（FNN）12日報導，一連串問題始於「週刊文春」的電子版4月29日披露，高市的秘書與被指為製作這些影片的男性，曾討論在社群媒體發布並擴散中傷其他候選人的影片。

高市5月8日在參議院全體會議表明「從來沒有發布任何負面資訊或製作相關影片」。她接著在5月11日的參議院決算委員會表示「我與秘書都不認識（被稱製作這些影片的男性）」，不過她在5月19日改口稱「我與秘書沒跟對方見過面」，並於6月8日說明「並沒有跟對方實際碰面、交換名片或掌握其所屬或姓名」。

「讀賣新聞」指出，高市的秘書與影片製作者之間的接觸是問題的焦點。

一間IT公司負責人松井健，近日接受日本共同社的線上訪問時表示，去年10月的自民黨總裁選舉，曾以使高市當選為目的，使用生成式人工智慧（AI）製作批評現任防衛大臣小泉進次郎「如同傀儡」等影片，並在社群媒體發布這些影片。

松井受訪時表示，曾接獲高市秘書的諮詢「若要逆轉小泉（優勢）的話，要怎麼辦？」後，松井提議「發布負面訊息」。

松井也稱，他透過熟人牽線認識這名首相秘書，並在去年總裁選舉期間的9月25日舉行線上會議，討論社群媒體戰略，會議中認為必須扭轉小泉的領先優勢，且壓制逐漸崛起的現任總務大臣林芳正，因此敲定製作批評兩人的影片。

他表示，利用自行開發的生成式AI軟體，製作約1000至1500支提及小泉進次郎與林芳正的短影片，並指示AI避免使用構成誹謗的表現。他還建立約300個X帳號擴散這些影片，並在總裁選舉過後刪除相關帳號。

松井本月1日在律師的陪同下，詳細說明影片製作過程。而共同社也取得他與秘書之間的手機訊息，並確認該電話號碼確實就是秘書本人所用。

當時的自民黨總裁選舉由高市與小泉挺進第二輪，最終由前者勝出。

關於另一間週刊報導高市的事務所已承認有舉辦相關線上會議，高市本月5日在參議院預算委員會否認，說道「秘書說這與事實不符」，不過她本月10日在眾議院法務委員會改口表示「關於週刊現代所引用的4月3日回覆內容，確實是由高市事務所的回覆，因此修正這部分。」

而高市更改答辯內容，也使立憲民主黨與中道改革聯合（簡稱中道）要求高市的秘書到國會說明。儘管高市否認她本人與事務所涉入製作中傷影片，但是中道代表小川淳也昨天批判，「局面已經演變成可能威脅首相的適性與信賴的狀況」。

「讀賣新聞」指出，在因應選舉中傷、「虛假訊息」（disinformation，故意散布虛假或誤導性訊息）、「錯誤訊息」（misinformation）的相關對策成為課題之際，此事可能攸關高市作為首相的「資質」。