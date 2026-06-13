印度空軍1墜機…濃煙滾滾殘骸四散傷亡不明 同款運輸機7年前曾13人罹難

印度軍方在聲明中指出，一架軍用運輸機今天在空軍位在邊遠的東北部一個航空站進行降落時墜毀。

法新社報導，空軍指出，這架蘇聯產安托諾夫An-32運輸機（Antonov An-32）今天在阿薩姆邦（Assam）佐黑特巿（Jorhat）降落時發生事故。聲明未透露傷亡詳情，也未說明當時機上有多少人。

聲明指出：「軍方已經成立調查委員會，以查明事故原因。」

新德里電視台（NDTV）播出墜機現場畫面，可見濃煙滾滾，飛機殘骸四散。

An-32為雙發動機渦輪螺旋槳運輸機，特別設計用於高海拔和極端氣候環境下作業。

印度空軍約有100架An-32，用於該國最偏遠山區的軍事補給和民生援助任務。

這款運輸機上次重大事故於2019年發生在接近中國邊境的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），當時造成13人罹難。