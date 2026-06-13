習近平提軍隊交流 北韓媒體刻意略過「報紙一行都沒刊登」

中國國家主席習近平日前對北韓進行國是訪問，據韓國朝鮮日報中文網報導，針對習近平在雙方首腦會談中提及軍隊交流的一段話，「朝鮮（北韓）的報紙上連一行都沒刊登」。

這次是習近平與北韓最高領導人金正恩的第7次首腦會談。有分析認為，習近平提到加強軍隊交流，反映了中國對北韓與俄羅斯軍事關係密切的擔憂。因為北韓透過與俄羅斯的軍事交易，正在加速核武器、常規武器的現代化，有必要對此進行管理。

習近平是在8、9兩日訪問北韓，北韓「勞動新聞」9日報導了前一天舉行的兩國首腦會談結果，但沒有提到中國官媒新華社公開的習近平講話中，關於軍隊、執法交流及全面重新開放邊境口岸等內容。

該則「勞動新聞」的報導稱，當天兩國首腦就透過兩國間高層的往來加強戰略溝通，以及擴大政治、經濟、文化等領域的交流合作達成了共識，但沒有詳細報導前一天中方公開的內容。

前一天，新華社報導了習近平提出：「中朝兩國應為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。雙方要加強外交、執法、軍隊等交流。」

朝鮮日報中文網指出，在兩國首腦會談中明確提到擴大軍事交流是非常罕見的。韓國政府官員稱：「與2019年的朝中首腦會談不同，這次朝鮮的國防相努光鐵陪同出席了首腦會談，推測這是因為軍事領域的交流。這是此前從未有過的動向。」

韓國統一研究院高級研究委員洪瑉說：「將軍事交流視為聯合演習或軍事合作的可能性是膚淺的。意義在於通過軍事領域的人員交流和情報溝通，中國掌握朝鮮軍隊的技術進步及俄羅斯技術轉移的情況，深入了解軍方內部親俄、親中網路的人際網路。」

據指出，北韓在對內報導中漏掉上述內容，也是因為看透中國的意圖，以保護本國國防的自主性。

此外，「勞動新聞」還大幅縮小新華社報導習近平對經濟、人員交流領域的發言。新華社報導稱，習近平提到了「加強發展戰略聯繫」和「擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，更好造福兩國人民。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴」。

儘管全面重新開放邊境通商口岸，或恢復營運民航航班與國際旅客列車，都是對北韓居民有直接影響的措施，但「勞動新聞」卻未提及此事。