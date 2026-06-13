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馬斯克轉貼北愛反移民暴力貼文 遭批擴散仇恨言論

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

甫成為全球首位身家破兆美元富豪的馬斯克（Elon Musk）因在社群平台X上轉貼宣傳與北愛爾蘭反移民暴動相關的爭議言論，再度遭到批評。

法新社報導，本月8日，蘇丹籍男子阿洛迪德（HadiAlodid）涉嫌在北愛首府貝爾法斯特（Belfast）持刀攻擊40多歲受害男性歐格維（Stephen Ogilvie），造成歐格維頸部與頭部重傷。這起事件引發反移民暴力示威後，警方已起訴阿洛迪德，罪名為謀殺未遂。

近日馬斯克轉發多名反移民人士的貼文，包括英國極右翼人士羅賓森（Tommy Robinson）的貼文，並告訴他的2.4億名粉絲：「只有不斷大聲抗議，才會帶來改變！」。

他還轉發極右翼邊緣政黨「振興英國」（RestoreBritain）領袖洛威（Rupert Lowe）的反移民言論，使這些內容進一步觸及平台上數以百萬計的用戶。

非營利監督機構「對抗網路仇恨中心」（Center forCountering Digital Hate，CCDH）的專家指出，上述3人的相關貼文總計已在平台上吸引超過1.15億次瀏覽，其中馬斯克本人約占55%。

CCDH在報告中表示，馬斯克的推波助瀾帶來約6400萬次瀏覽，影響至關重要。

CCDH創辦人兼執行長阿邁德（Imran Ahmed）說：「身為X平台的老闆和最具影響力的意見領袖，馬斯克在網路資訊傳播上擁有無與倫比的影響力，因此也應該對平台推送的內容及行為負責」。

「然而我們的研究發現，他利用貝爾法斯特的悲劇向數以百萬計用戶宣傳反移民言論，引發大量暴力呼籲。」

CCDH指出，相關貼文留言中出現「暴力呼聲激增」的現象，其中有超過3900則留言提及私刑等針對移民的犯罪行為。

英國通訊管理局（Ofcom）稍早也警告，網路平台日益成為「煽動仇恨、挑動暴力及違反英國法律」的工具。

移民 馬斯克 羅賓森

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