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評習近平北韓行 德媒：北京不希望平壤倒向俄羅斯

中央社／ 台北13日電
中國國家主席習近平（左）8日在北韓平壤出席北韓領導人金正恩（右）設宴款待的宴會。(路透)
中國國家主席習近平（左）8日在北韓平壤出席北韓領導人金正恩（右）設宴款待的宴會。(路透)

中國國家主席習近平日前對北韓進行國是訪問，國際高度關注，德國柏林日報評論表示，習近平此行的戰略目標明確，就是不希望平壤完全投入俄羅斯的懷抱。

習近平於8至9日訪問北韓，這是時隔7年習近平再次對北韓進行國是訪問。德國之聲（DW）中文網近日引述柏林日報的評論指出，面對北韓與俄羅斯關係的快速升溫，習近平這次平壤之行顯然是希望重新鞏固北京對北韓的影響力。

這篇題為「盛大政治秀背後的戰略考量」的評論稱，「習近平上一次訪問這個近乎與世隔絕的國家已經是七年前的事情了，而今天的北韓似乎已經不再完全依賴中國」。

評論表示，為了迎接習近平的到訪，北韓領導人金正恩準備了極其隆重的歡迎場面。表面看來，盛大的閱兵式以及連續兩天的公開活動都是為了展示兩國團結一致，但更多的跡象卻顯示，北京的首要目的是要防止北韓在戰略上進一步向俄羅斯靠攏。

柏林日報的評論提到，北韓與俄羅斯兩年前簽署互助條約以來，中國、俄羅斯與北韓三國間的力量平衡正不斷變化中。透過為俄羅斯提供武器、對俄羅斯展開軍事以及經濟合作，相較幾年前，金正恩的外交空間明顯擴大。

評論說，「這可能也正是此次習近平訪問平壤的原因：他想要向平壤表明，俄羅斯當然是一個重要的夥伴，但中國才是北韓不可替代的保護者」。

這篇評論進一步分析，習近平與金正恩會談時的措詞本身就很耐人尋味。習近平說，無論國際局勢如何變化，中國黨和政府對中國與北韓傳統友誼的珍視都不會發生變化，並強調中國對金正恩領導下的社會主義道路的「堅定支持」也不會改變。

柏林日報分析，這無疑是習近平對金正恩做出的明確承諾，也就是即使地緣政治環境有所變化，北京也不會放棄北韓這個軍事盟友。

習近平這次北韓行，中方在會後通稿中並未提及外界關注的「朝鮮半島無核化」議題，外界紛紛對此做出解讀。

柏林日報的評論表示，習近平沒有說出的話實際上更值得關注。在兩國領導人此前會晤中，實現所謂「朝鮮半島無核化」一直是北京的例行要求，這一固定的外交表述在這次訪問中卻完全消失了，顯然對中國來說，相較於北韓擁核問題，維護北韓政局的穩定可能更為重要。

北韓 習近平 平壤

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