兩架共機在東海飛行 日本戰機緊急升空

日本防衛省表示，中國軍方一架運-9（Y-9）電子偵察機以及一架偵查及攻擊型無人機昨天於東海飛行，在日本長崎縣南方到沖繩本島之間移動。對此，日本自衛隊的戰鬥機緊急升空。

南日本放送（MBC）報導，防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）指出，一架運-9昨天下午從大陸方面往日本長崎縣的男女群島南方飛行，之後往西南方向移動，接著在沖繩本島外海掉頭，往東北方向前進，並在男女群島南方改變航路，往大陸方面飛行。

當天下午，另一架中國偵查與攻擊型無人機TB-001，也從東海方面現蹤，也在男女群島外海改變航路，並朝南移動。而這架無人機後來在沖繩本島外海再度改變航路，往大陸方面飛行。

根據防衛省發布的飛行路徑，上述兩架飛機經過鹿兒島縣的屋久島外海、十島村外海、奄美群島外海以及沖繩本島外海。

而防衛省則派出航空自衛隊的西部航空方面隊的戰鬥機緊急升空因應。