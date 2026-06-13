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CNN：美軍5月底計畫強奪伊朗高濃縮鈾 川普因這些原因暫停

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Vantor提供的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕一處飛彈基地遭空襲後被摧毀的隧道入口近景，攝於3月8日。美聯社
Vantor提供的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕一處飛彈基地遭空襲後被摧毀的隧道入口近景，攝於3月8日。美聯社

CNN 12日引述兩名知情人士報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將5月底曾秘密前往佛州美國中央司令部總部，親自聽取一項簡報。內容是美軍派遣地面部隊進入伊朗，強行奪取高濃縮鈾的計畫。

消息人士指出，這場簡報高度敏感，也十分急迫。凱恩為此中斷5月19日在布魯塞爾與北約高層官員的會議，緊急返回佛州坦帕。相關討論層級之高、時程之急，顯示川普政府當時已相當接近批准這項高風險地面作戰。

參謀首長聯席會議發言人拒絕評論任何潛在軍事行動的準備工作。不過，一名消息人士表示，凱恩隨後向美國總統川普簡報相關軍事選項。

消息人士指出，川普被告知，這項行動可能引發伊朗強烈報復，讓戰事拖得更久，甚至可能導致曼德海峽遭封鎖，進一步衝擊全球經濟。川普因此暫時叫停計畫。熟悉內情的人士也透露，川普擔心美軍可能出現重大傷亡。

川普11日表示，美伊很快就會簽署協議，甚至可能在本周末完成。不過，美方5月仍曾認真討論向伊朗派遣地面部隊，顯示美國一度非常接近大幅升高衝突規模。一名知情人士直言「風險很多」，並認為川普最後沒有批准行動並不令人意外。

取得伊朗高濃縮鈾，一直是川普的主要目標之一，但至今不論透過外交談判或軍事手段都尚未達成。消息人士指出，這批濃縮鈾分散存放在伊斯法罕、納坦茲和福爾多等核設施，且深埋於地下隧道。

川普曾多次暗示，不排除直接派兵奪取濃縮鈾，但他也始終對可能造成大量美軍傷亡的行動抱持保留態度，並懷疑美國民眾是否願意支持。

儘管風險極高，奪取伊朗濃縮鈾的選項仍未完全被排除，尤其是約441公斤接近武器級濃度的鈾。消息人士指出，由於伊朗遲遲不願承諾大幅讓步，包括主動放棄高濃縮鈾庫存，川普愈來愈不滿。

不過，核子專家質疑，即使美軍發動軍事行動，是否真能找出並確認所有濃縮鈾的位置，更不用說在敵對環境下安全、完整地移除。

兩名消息人士表示，美國情報界主要依靠持續空中監視，相信已掌握全部高濃縮鈾的位置。但要真正取得這些核原料，仍極為困難。

一名消息人士說：「要在那些隧道和大量儲存桶之間搜尋目標，困難得不可思議。我們必須建立龐大駐軍，基本上等同於入侵伊朗。」

知情人士指出，美軍指揮官評估，這類行動對特種部隊而言屬於「高風險至極高風險」任務。即使任務成功，也可能造成相當數量的美軍傷亡。

一名資深政府官員12日承認，即使伊朗同意移除高濃縮鈾，相關行動仍非常困難，技術細節也尚未敲定。

這名官員說：「伊朗承諾銷毀並移除濃縮鈾，但究竟該如何執行，仍需要時間釐清。這些材料高度危險且不穩定，我們不可能只是派幾個人帶著工具下去，就把它們搬出來。」

伊朗 CNN 川普

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