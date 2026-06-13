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影／剛談美伊停戰希望！川普在拉美秀鐵腕 擊斃跨國幫派首腦嗆下地獄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署法案時發表談話。路透
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署法案時發表談話。路透

美國總統川普13日在真實社群（Truth Social）發文表示，他已指示美國南方司令部發動一場「迅速且致命」的軍事打擊，成功擊斃地球上最嗜血恐怖組織之一「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）領袖格雷羅（Niño Guerrero），並發布房子遭炸毀的影片。

川普在文中抨擊前總統拜登打開美國南部邊境大門，並放任「阿拉瓜火車」肆無忌憚地性侵、殘害與謀殺美國民眾，卻完全不受懲罰。他接著提及自己在競選期間曾承諾，要將「這些怪物」逐出美國，並為受害者家屬伸張正義。他寫道：「透過這次行動，美國軍方已為他們、他們的家人以及摯愛之人帶來報應。」

他強調，自己在執政初期便兌現承諾，將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，驅逐數以千計的邪惡罪犯，並向販毒集團開戰。這些販毒集團長期以來一直向美國公民發動戰爭，而軟弱的領導人卻讓美國陷入無助與被動防守的處境。他並表示，此次行動是與「我們在委內瑞拉的朋友」密切協調進行，雙方目前合作非常順利。

川普指出，「阿拉瓜火車」恐怖分子已不再能在委內瑞拉或任何其他地方有安身之處。在他的領導下，美國將隨時隨地找到這些兇殘的殺人犯與毒梟，並把他們送往應該去的地獄深處。

拜登 川普 美國

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