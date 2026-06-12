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美國聯邦參議院版2027財年NDAA 為台灣建立戰爭儲備存量

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為4日華府的美國國會山莊。歐新社
圖為4日華府的美國國會山莊。歐新社

美國聯邦參議院軍委會11日以18票對9票，表決通過參院版2027財年國防授權法案（NDAA），印太部分包括將「台灣安全合作倡議」（TSCI）改稱「第一島鏈安全合作倡議」（FICSCI），讓菲律賓有資格接受援助；FICSCI也將延至2032年。

根據釋出的該法案摘要，包括授權五角大廈為台灣建立戰爭儲備存量（WRS）的計畫；要求審查美國對日本、台灣、南韓及菲律賓的軍售延宕情況，如何影響五角大廈在第一島鏈建立與維持強大拒止型防禦的能力。

兩位知情人士11日對路透說，參院版將把美國國防部改稱戰爭部，和聯邦眾議院版的一樣，即使民主黨人反對，但改名符合川普的期望。

參院版接下來將送交參院院會處理。在NDAA生效前的整個立法程序上有好幾個步驟，國會兩院院會先分別通過各自版本，若兩個版本未完全一致，兩院就必須進行協商，整合出1個統一的版本。兩院院會再對此1版本進行表決，通過後才能送總統簽署生效或予以否決。

眾院軍委會則於5日表決通過眾院版2027財年NDAA，眾院院會預計在7月休會前處理。

美國 印太 台灣 國防 菲律賓 台灣安全合作倡議

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