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秘魯總統大選藤森惠子微幅領先 選務機構審查爭議票
秘魯全國選舉評審委員會今天對總統大選的有爭議選票展開審查，初步計票已幾近完成，然而兩位候選人得票數差距極小。
路透社報導，秘魯前獨裁總統之女、保守派的藤森惠子（Keiko Fujimori）昨天深夜在海外選票挹注下逐漸取得領先，得票率達50.002%，左派的桑傑士（Roberto Sanchez）得票率為49.998%，在1800萬選票中兩人僅差約600票。
根據秘魯全國選舉程序辦公室（ONPE），逾98%選票已完成計票，剩下的多為爭議選票。全國超過9萬個投票所中，僅剩9個尚未開票，同時約1600個投票所、涉及約40萬張選票的案件，已送交全國選舉評審委員會（JNE）審查。
外界預期審查將持續數週。多數爭議選票來自利馬都會區，這裡是藤森惠子的票倉。
秘魯金融市場已大致擺脫本月5日拋售潮的衝擊，引發拋售潮的因素在於桑傑士的民調聲勢上升，他曾矢言改革秘魯過度倚重礦業的經濟。秘魯主要股指今天收高3.94%，貨幣索爾兌1美元也升值0.56%至3.39索爾。
在開票過程中，兩位候選人一直呈現拉鋸戰。藤森惠子在出口民調占上風，而桑傑士在益普索（Ipsos）快速計票中微幅領先，這種計票方式曾準確預測先前的選舉結果。
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