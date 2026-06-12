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美4艘核動力潛艦將部署澳洲 澳防長：持續推進AUKUS

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，美國海軍的一支核動力潛艦中隊將於今年部署澳洲戰略海軍基地，此舉象徵「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）持續推進。

法新社報導，根據AUKUS協議，4艘美軍核動力潛艦明年起將輪調部署澳洲西岸港口。美國第3潛艦中隊（Submarine Squadron 3）人員將負責艦艇運作，並與澳洲及英國人員共同執行任務。

馬勒斯表示，這支輪調艦隊將負責訓練，以為澳洲未來自行操作核動力潛艦奠定基礎。他也指出，美軍計畫顯示「AUKUS正如期推進，也已開始落實」。

美方官員指出，位於伯斯（Perth）附近的基地讓美國海軍得以更接近南海，在北京與台灣緊張情勢升高的狀況下具有戰略意義。

馬勒斯本週赴倫敦就AUKUS進行會談，但行程受到英國國防大臣希利（John Healey）突然請辭影響。希利11日與馬勒斯會面後重申支持AUKUS；原訂陪同馬勒斯參訪朴茨茅斯（Portsmouth）海軍基地的行程則未能成行。

AUKUS協議是澳洲最昂貴的國防計畫。根據這項計畫，坎培拉政府將自2032年起向美國採購3艘二手核動力潛艦，並與英國合作打造新型核動力潛艦。

然而，外界質疑美英潛艦生產速度不如預期，恐導致澳洲無法在2040年前取得所需潛艦數量。

澳洲 AUKUS 美國

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