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遇外交平衡難題…彭博：陸經濟施壓下 東歐「水餃聯盟」挺台聲勢轉弱

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
彭博社報導指出，東歐國家昔日高調挺台的姿態逐漸淡去。示意圖／AI生成
彭博社報導指出，東歐國家昔日高調挺台的姿態逐漸淡去。示意圖／AI生成

面對中國大陸經濟施壓，曾在疫情期間高調挺台、被稱為「水餃聯盟」（Dumpling Alliance）的部分東歐國家，如今在處理對中與對台關係時，正轉向更謹慎的平衡策略。

據彭博社12日報導，「水餃聯盟」一詞最初由台灣民間組織「數位外交協會」提出，靈感來自亞洲親民主青年運動「奶茶聯盟」。疫情期間，波蘭立陶宛斯洛伐克等東歐國家相繼向台灣捐贈疫苗，因台灣與部分東歐國家的傳統飲食都有水餃元素，這一稱呼一度受到關注。

不過，報導指，短短數年後，「水餃聯盟」已鮮少被提及，東歐國家昔日高調挺台的姿態也逐漸淡去。像立陶宛2021年允許設立「台灣代表處」、因此成為北京經濟制裁目標的動作，如今已不復見。

報導稱，這些國家正面臨外交平衡難題，一方面希望維持對台灣的支持，另一方面也必須設法保住與大陸的貿易與投資。隨著部分東歐國家政權更迭，新任領導人也開始主張在兩岸之間尋求更平衡的關係。

例如，捷克總理巴比斯去年底重返執政後，曾承諾捷克對中政策將不再採取「價值觀導向」，而是轉向更務實路線。立陶宛新任總理魯吉尼涅也透露，正考慮將當地「台灣代表處」更名回「台北代表處」，並稱上屆政府的更名決定過於倉促。

不過，報導也稱，這不代表包括拉脫維亞、愛沙尼亞在內的東歐國家已疏遠台灣。多名官員表示，相關國家目前的重心已轉為「經貿優先，政治其次」。

以立陶宛為例，部分官員坦言，台灣先前承諾的投資與商業紅利，並未帶來太多實質回報；不少東歐國家與台灣之間也仍處於貿易逆差。

愛沙尼亞國際防務與安全中心（ICDS）研究員漢索（Toomas Hanso）表示，要維持穩固的「水餃聯盟」並不容易，因為各中東歐國家對台關係走向，往往受到國內政治更迭影響。他舉例，斯洛伐克雖是「水餃聯盟」初始成員之一，但如今與台灣的實際關係已相當有限。

對此，大陸外交部表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，台當局「費盡心機炮製各類政治噱頭、四處拉攏諂媚外部勢力，本質上是徒勞之舉，荒誕至極」。

我外交部則表示，「將繼續與捷克、立陶宛等理念相近且友好的中東歐國家合作，深化雙邊關係，共同強化民主經濟的韌性。」外交部還指出，立陶宛在今年4月曾提出深化經濟合作的建議，雙方正在討論相關項目。

捷克總理巴比斯2025年12月15日在布拉格出席記者會。（觀察者網）
捷克總理巴比斯2025年12月15日在布拉格出席記者會。（觀察者網）

立陶宛 波蘭 斯洛伐克 北京

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