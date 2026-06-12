反對川普家族開發度假村 阿爾巴尼亞再掀抗議

阿爾巴尼亞民眾抗議川普家族在當地的開發度假村計畫，數千名民眾今天再度走上首都地拉那街頭，這是最近一連串示威活動的最新一波。

逾一週以來，首都地拉那（Tirana）每天都有示威活動，指控川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和夫婿庫許納（Jared Kushner ）主導的開發案破壞了環境。

抗議人士指出，這項耗資約46億美元、位於亞得里亞海岸保護區的開發計畫，對當地環境與潟湖構成重大威脅，而潟湖對候鳥至關重要。

開發商打算將共產時代舊軍事基地薩贊島（SazanIsland）開發為觀光勝地，此島目前無人居住。

今晚集會和過去一樣，抗議群眾沿著地拉那主要大道，前進至政府總辦公大樓。

抗議隊伍舉著標語牌，上面寫著：「阿爾巴尼亞是非賣品」，他們要求總理拉瑪（Edi Rama）下台。

學生巴帕（Teftalia Papa）在人潮擁擠的馬路上告訴法新社說：「我們不希望這種投資，它會破壞我們的環境，永久改變這個地方。」

這項計畫對環境可能的衝擊，已引發歐盟警告，指這可能會拖慢阿爾巴尼亞加入歐盟的進程；而進入歐盟正是拉馬的主要政治目標。

拉瑪曾多次淡化抗議者的疑慮，堅稱此案尚未批准，民眾沒有理由擔心。