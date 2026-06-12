快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

遭北京制裁 菲律賓防長批中方「邪惡」

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，在遭到北京當局制裁的一天後，他將繼續在面對中國所犯下的「邪惡」行徑時履行職責；北京先前稱制裁是因為他多次發表「涉中謬論」。

路透社報導，中國與美國盟友菲律賓的關係在過去幾年持續惡化，雙方爭執不斷。在菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，馬尼拉當局積極反擊所謂的北京侵略行為；中國則指責菲律賓在具爭議性的南海區域多次侵入中國水域。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天透過聲明表示：「對於那些揭穿他們（中國）的欺騙行徑，並說出真相的人，這確實是他們的一貫手段。」

鐵歐多洛還說：「我將繼續履行職責，在面對他們在此地、甚至在我們海域所犯下的邪惡行徑時，堅定守護我們的國家。」

中國外交部昨天宣布對鐵歐多洛及他的近親實施制裁，並稱他「多次發表涉中謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係。

聲明寫道，「為維護中國國家主權、安全與發展利益，中方決定禁止鐵歐多洛及他的配偶、子女入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國境內組織與個人與他們進行任何交易、合作等活動。」

馬尼拉當局的外交部表示，這項制裁是一項「不友善的舉動，使雙邊關係進一步複雜化」。

菲律賓外交部在昨天晚間的聲明中指出：「這類措施無助於建立互信、負責任地管控分歧，也無法為兩國間必要的建設性交流創造條件。」

這項制裁使鐵歐多洛成為近年來遭到北京採取類似行動的眾多外國官員之一。

菲律賓 北京 中方

延伸閱讀

北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

指涉華言論破壞中菲關係 菲防長及其親屬遭北京制裁

【專家之眼】北京於台灣東部海域執法後安全態勢分析

菲律賓獨立日閱兵 小馬可仕籲團結對抗內外挑戰

相關新聞

比利時首相「害怕提到中國」 環時：曝歐盟利益矛盾

比利時首相德韋弗(Bart De Wever)日前談及歐盟峰會時表示，歐洲領導人愈來愈警惕中國，峰會將用「地緣經濟失衡」替代「抵禦中國」的說法，他稱原因是「我們太害怕了，甚至不敢這麼做（點名中國）」。德韋弗「懼怕中國」的說法登上多家歐洲媒體的標題。環球時報發布社評指出，德韋弗的表態顯示出歐洲決策層對自身利益認知的混亂，既想享受中國市場紅利，又想遏制中國產業升級。

全球和平指數冰島連19冠 美排名曝光慘輸印度、古巴

根據最新發布的2026年全球和平指數（GPI），冰島連續19年蟬聯全球最和平國家。過去一年，冰島和平程度提升2%。敬陪末座的是俄羅斯，美國跌至第134名，主因政治不穩定指標惡化38.5%，落後印度和古巴等國。而全球和平程度在過去18年間第15次惡化，各國平均水準較前一年下滑0.7%。

俄烏戰爭持續1569天 打得比一戰久 無人機改變戰場生態

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

賴清德總統5月初才訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，但當地媒體11日報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）10日在國會遭到嚴厲質詢，原因是他推動一項新的外交政策，可能讓史國轉而與中國大陸建立外交關係。

尹錫悅派遣無人機至北韓製造戒嚴藉口 遭判刑30年

韓聯社報導，首爾法院今天判處韓國前總統尹錫悅30年有期徒刑，罪名是他下令派遣軍用無人機到北韓，以為2024年失敗的戒嚴令...

愛子還是不能繼位！日本國會修法救皇室繼承危機 德仁罕見親自發聲

日本天皇德仁即將出訪荷蘭與比利時，11日在皇居舉行記者會。雖未直接評論如何確保皇室成員人數的相關爭論，但仍罕見表示，希望能找到一項「獲得國民理解」的解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。