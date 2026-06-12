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北約統帥兼美軍歐洲司令：俄無意尋求衝突

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

美軍歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍統帥格林克維奇上將表示，俄羅斯當前並不尋求與北約衝突，並坦言縮減駐歐美軍海空兵力，是為因應太平洋方向一旦出現狀況。

英國「金融時報」指出，格林克維奇（Alexus G.Grynkewich）上將今天在柏林國際航空展（ILA BerlinAir Show）一場座談會被問及俄國突襲波羅的海國家可能性時，強調他的職責是確保讓對手相信北約的嚇阻能力，並讓莫斯科清楚認知在軍事上絕不可能戰勝北約。

格林克維奇說：「我一直密切注視相關情報。俄羅斯並不尋求衝突……他們非常清楚防禦聯盟（指北約）一詞，也明白我們擁有諸多不對稱優勢。」

歐洲領袖近年屢次示警，稱俄國有可能在幾年內與北約爆發衝突。當前美國則打算削減配置給北約的軍力，據德國「世界報」（Die Welt）等媒體披露，美軍規劃抽離的規模可觀，包含一支航艦打擊群、所有具備巡弋飛彈發射能力的潛艦，以及相當數量的反潛機、空中加油機以及F-16、F-15E等戰機。

格林克維奇今天首度證實縮減駐歐美軍規模的計畫，坦言「這是一系列海、空戰力，一旦太平洋地區發生狀況，美軍將迫切需要這些資源」。

俄羅斯總統普丁上週駁斥歐洲領袖屢指俄國將西侵，斥相關擔憂純屬無稽。

普丁當時說：「這是種蓄意挑釁，刻意憑空製造不存在的威脅，好逼迫各國民眾買單更多的國防支出。這完全是荒謬的事，如果這不算可悲，那就算得上可笑。」

北約 歐洲 美軍

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