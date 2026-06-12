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菲律賓獨立日閱兵 小馬可仕籲團結對抗內外挑戰

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓今天慶祝獨立128週年，總統小馬可仕在紀念活動上檢閱三軍，呼籲民眾在國內政治紛擾與全球地緣政治變動的壓力下保持信心，繼續熱愛與捍衛國家，共同對抗挑戰。

菲律賓政府上午7時在馬尼拉黎薩公園（RizalPark）舉行獨立日紀念儀式，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）參加升旗典禮，並向民族英雄黎薩（Jose Rizal）紀念碑獻花。

小馬可仕隨後前往閱兵台發表獨立日演說指出，菲律賓今日享受的和平、主權與自由，都是前人犧牲流血換來，盼民眾團結一心，繼續守護得來不易的成果。

菲律賓近月來內外憂患交織，國內爆發治水工程貪污醜聞，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案造成社會對立，對外則持續面臨南海局勢升溫壓力。

小馬可仕坦承，國家正面對貪污、社會分裂、貧窮，以及全球地緣政治變動等問題帶來的挑戰，但對菲律賓民族的能力、勤奮與善良抱持信心，呼籲民眾不要厭倦去熱愛、選擇並捍衛菲律賓，把自身的能力用在正途，而非邪惡之事。

演說尾聲，小馬可仕呼籲全民團結在菲律賓國旗與國家認同之下，共同邁向政府勾勒出的「新菲律賓」（Bagong Pilipinas）願景。

作為獨立日紀念活動重頭戲，閱兵典禮集結了菲律賓軍、警、海岸防衛隊及其他政府部門人員，展示近年新採購的裝甲車、主力戰車、防空系統，以及災害應變車輛，彰顯政府推動軍事現代化與災難應變能力的成果。

活動期間也安排文化及原住民族團體表演舞蹈。

西班牙統治菲律賓長達300多年後，反西班牙殖民組織「卡蒂普南」（Katipunan）於1896年起義，其後由革命軍領袖艾吉納多（Emilio Aguinaldo）於1898年6月12日在甲美地省（Cavite）卡威特鎮（Kawit）宣布獨立。

菲律賓 小馬可仕

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