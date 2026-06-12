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尹錫悅為戒嚴派無人機遭判30年 法院：帶有私人目的

中央社／ 首爾12日專電

韓國前總統尹錫悅因涉嫌為戒嚴製造正當性而下令執行「平壤無人機投入作戰」遭起訴，今天被判處有期徒刑30年。法院表示，此項作戰帶有與國家安全保障或國土防衛無關的私人目的。

根據韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議36庭今天以一般利敵罪及濫用職權妨害權利行使罪，判處前總統尹錫悅有期徒刑30年；一同受審的前國防部長金龍顯被判有期徒刑30年，前國軍防諜司令官呂寅兄則被判有期徒刑15年。

法院認定，尹錫悅等人為了製造宣布緊急戒嚴的理由，於2024年10月左右指示無人機作戰司令部，執行向平壤投入無人機，藉此對北韓進行軍事挑釁，因此認定有罪。

法院表示，此項作戰不能視為因應北韓施放垃圾氣球的正當軍事行動，而是帶有與國家安全保障或國土防衛無關的私人目的。該作戰妨礙了本應在緊急情況下立即投入的軍事力量，且導致軍事機密暴露於北韓等情況，損害了軍事利益。

法院也認定，尹錫悅與金龍顯在下達作戰指示過程中涉及濫用職權罪，成立有罪。法院指出，擁有對軍人一般指揮權的被告，卻讓軍人執行違法作戰，「被告濫用職權，透過層層下達指示，讓軍人從事原本沒有義務執行的工作」。

法院在說明量刑理由時指出，此項作戰所侵害的軍事利益程度，尚未達到極其嚴重的程度；不過也批評，「被告人為了營造緊急戒嚴情勢，利用軍事作戰來誘導北韓進行挑釁」。法院指出，總統與國防部長理應僅為國土防衛等正當目的使用軍事作戰，但兩人背叛了國民的基本期待。

尹錫悅的律師團在宣判後表示，司法部門若以這種方式編造牽強邏輯，將人貼上內亂、利敵的標籤，未來必將付出代價。律師團並宣布將提出上訴。

尹錫悅 平壤 韓國

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