泰國長公主病逝 法律專業與公益形象深植人心

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕昨晚逝世，享年47歲，她是泰王瓦吉拉隆功的長女，曾擔任檢察官與外交官，並長期投入女性受刑人權益及公益工作，對女囚支持、災害救援和法律教育做出貢獻。

民族報（The Nation）今天報導，帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）為泰國做出卓越貢獻，涵蓋公共福利、法律事務、司法改革以及對弱勢群體的支持。

帕差拉吉蒂雅帕公主生於1978年12月7日，是泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和頌莎瓦麗（Somsawali）的長女，也是兩人唯一的子女。瓦吉拉隆功共有4段婚姻，他與頌莎瓦麗在1977年結婚、1991年離婚。

帕差拉吉蒂雅帕公主也是已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）與王太后詩麗吉（Sirikit）的第一位孫女。由於出身特殊，加上長期參與公共事務，她在泰國社會具有相當高的知名度與聲望。

帕差拉吉蒂雅帕深耕法律領域，並先後取得泰國法政大學（Thammasat University）法律學士學位及素可泰空中大學政治學學位，之後赴美取得康乃爾大學（Cornell University）法學碩士及司法科學博士學位。

完成學業後，她進入泰國司法體系工作，並曾在總檢察長辦公室工作，擔任助理檢察官。之後一路晉升，擔任省級首席檢察官等職位，贏得「法律公主」的美譽。

除了法律專業背景外，她最廣為人知的是推動女性受刑人權益保障。她創立「激勵計畫」（InspireProject），協助改善女性受刑人、懷孕收容人及與獄中母親共同生活兒童的生活條件，並提供職業訓練、醫療服務及心理輔導等支持。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，她推動的「激勵計畫」在國際間引發共鳴，最終促成了聯合國通過「曼谷規則」，這項規則確立了女性囚犯待遇的國際標準，全名為「聯合國關於女性囚犯待遇和女性罪犯非拘禁措施的規則」。

在國際事務方面，帕差拉吉蒂雅帕曾擔任泰國駐聯合國維也納辦事處代表，也曾出任泰國駐奧地利、斯洛伐克及斯洛維尼亞大使。

另外，她長期投入公益事業，擔任泰國紅十字會志工基金會主席，協助天然災害救援與弱勢族群扶助工作。同時，她也成立獎學金計畫，資助泰國法律人才赴海外深造。

帕差拉吉蒂雅帕被認為與父親關係密切，入院治療前才被任命在國王侍衛指揮體系擔任高階職務，並經常代表王室出席國內外重要活動。

她在2022年12月訓練愛犬期間，因心臟問題失去意識後住院治療，病情受到泰國社會高度關注。

泰國王室今天宣布，長公主帕差拉吉蒂雅帕昨晚在曼谷朱拉隆功紀念醫院逝世，享年47歲。