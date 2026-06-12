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英國軍費支出計畫延宕 國防大臣與副手相繼請辭

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

英國國防大臣希利與副大臣卡恩斯今天因軍費支出爭議先後請辭，導致原本就面臨沉重壓力的首相施凱爾（Keir Starmer）面臨更大下台呼聲。

法新社報導，希利（John Healey）辭職前警告，施凱爾醞釀已久、攸關未來10年國防支出的「國防投資計畫」（Defence Investment Plan，DIP）遲未公布，恐讓英國「變得更不安全」。

到了晚間，主責武裝部隊事務的國防副大臣卡恩斯（Al Carns）與希利的幕僚奈許（Pamela Nash）也宣布辭職。

這波辭職潮在敏感時機削弱了施凱爾的領導威信。英國將於1週後舉行國會補選，結果可能引發黨內逼宮、更換首相的行動。

原本擔任內政部（Home Office）主管安全事務副大臣的賈維斯（Dan Jarvis）隨即升任國防大臣。

施凱爾任命賈維斯後表示：「這個工黨政府正推動自冷戰以來最大規模、持續性的國防支出增長。」

中間偏左的施凱爾曾承諾明年起將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.5%，若工黨贏得預計2029年舉行的大選，則將提高至3%，2035年將增至3.5%。

但據媒體報導，工黨內部對支出計畫的細節早就感到不滿。

希利在辭職信中表示，他直到本月8日才首次看到DIP的完整內容，其中規劃的2030年國防支出僅占GDP的2.68%。消息人士透露，財政部提出的方案甚至未列出達成3%支出的具體時間表。

英國 施凱爾 奈許

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