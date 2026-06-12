英國國防大臣希利請辭 原內政副大臣賈維斯接任

前陸軍軍官賈維斯（Dan Jarvis）今天獲任命為英國新任國防大臣。數小時前，原國防大臣希利（John Healey）因指控政府未投入足夠經費捍衛國家安全而請辭。

法新社報導，賈維斯原本在陷入困境的首相施凱爾（Keir Starmer）領導的政府中，擔任內政部（HomeOffice）主管安全事務的副大臣。

施凱爾正面臨強大政治壓力，1週後將舉行的國會1席補選結果可能引發工黨內採取行動將他換下，如今希利的請辭使他先受一擊。

希利請辭前批評，施凱爾醞釀已久、攸關未來10年國防支出的「國防投資計畫」（Defence InvestmentPlan，DIP）遲未公布，恐讓英國「變得更不安全」。

數小時後，施凱爾致函希利，表示他的支出計畫將使軍隊得以轉型並現代化。他還強調：「我會採取一切必要行動來守護國家安全。」

這項國防計畫已多次延後公布。施凱爾堅稱他會在7月7日土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會前公布。