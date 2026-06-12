快訊

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩函普丁賀俄國慶 稱力挺莫斯科政策

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）致函俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），表達對俄國慶日的祝賀，並說全力支持莫斯科的內政與外交政策。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩表示，北韓與俄羅斯之間，在全面戰略夥伴關係條約的基礎上，雙方關係正加速發展。他矢言「將永遠與俄羅斯同在」。

除金正恩致函祝賀之外，北韓官員也和俄方官員一起前往蘇聯時期陣亡軍人公墓及紀念碑以示追念；在北韓，俄駐平壤大使館也為北韓高層官員舉辦招待會。

兩國關係日益密切，北韓派遣數千名軍人支援俄羅斯，對烏克蘭作戰；華府與首爾官員則指控平壤，向俄羅斯提供砲彈、飛彈和軍事物資，用來對烏克蘭作戰，不過，莫斯科和平壤雙雙否認有武器交易。

此外，兩國邊界一座橫跨圖們江的大橋也預計於6月19日完工。這是普丁2024年6月訪問平壤時簽署戰略夥伴關係條約的一部分。

路透社報導，分析人士表示，這座大橋不但可促進雙邊貿易，還可為北韓提供一條新運輸物資路徑，有助北韓規避因核武與飛彈計畫遭受的國際制裁。

金正恩 莫斯科 俄國

延伸閱讀

俄國在北約東翼快速增加軍備 普丁顧問：耐心快用盡

英澳聯合聲明 關切台海局勢與中國軍演

亞美尼亞總理挺過俄國施壓勝選 川普發文大讚

俄烏戰爭耗時超過一戰 專家：加入無人機的世界大戰

相關新聞

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

賴清德總統5月初才訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，但當地媒體11日報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）10日在國會遭到嚴厲質詢，原因是他推動一項新的外交政策，可能讓史國轉而與中國大陸建立外交關係。

尹錫悅派遣無人機至北韓製造戒嚴藉口 遭判刑30年

韓聯社報導，首爾法院今天判處韓國前總統尹錫悅30年有期徒刑，罪名是他下令派遣軍用無人機到北韓，以為2024年失敗的戒嚴令...

愛子還是不能繼位！日本國會修法救皇室繼承危機 德仁罕見親自發聲

日本天皇德仁即將出訪荷蘭與比利時，11日在皇居舉行記者會。雖未直接評論如何確保皇室成員人數的相關爭論，但仍罕見表示，希望能找到一項「獲得國民理解」的解決方案。

高市早苗政見兌現不了？日本食品減稅有4大難題

今年2月日本眾議院選舉前，日本首相高市早苗開出競選支票，承諾為期2年的食品消費稅減稅措施，以緩解家庭經濟壓力。日本政府與執政聯盟本月啟動協調，盼2027年4月起實施食品飲料消費稅減稅措施。然而，這項廣受歡迎的政策，如今成為高市政府的難題。

曾被看好接班！泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

泰國王室12日宣布，昏迷超過3年的帕差拉吉蒂雅帕公主（Bajrakitiyabha）辭世。她曾被視為泰國王室最受矚目且最具成就的成員之一，本來可能在仍不明朗的王位繼承問題中扮演關鍵角色。

泰王長女帕差拉吉蒂雅帕公主病逝 享年47歲

泰國王室今天發表聲明表示，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的長女帕差拉吉蒂雅帕公主（Prince...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。