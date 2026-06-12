俄國在北約東翼快速增加軍備 普丁顧問：耐心快用盡

瑞典與北歐多國電視台合作的調查報導，10日揭露俄羅斯在過去1年快速在與挪威及波羅的海等國接壤區域增加軍備。俄駐北歐使館表示這是為了防衛；但普丁的顧問卡拉加諾夫卻表示，北約擴張威脅世界，俄國的耐心已快用盡。

自從瑞典與芬蘭2022年申請加入北約，北約東翼的新前線從挪威推進到芬蘭，俄羅斯將北約東擴視為威脅。

根據瑞典電視台（SVT）的報導，兩國加入北約後，俄國即在芬蘭國界附近區域增兵，但這次的調查報導發現，在短短1年中，俄國在北約東翼「新前線」地區快速增加軍備，由北到南有7處新建的軍事建物，報導估計俄國在此部署約8萬兵力。

這份由瑞典、挪威、丹麥、愛沙尼亞4國公共電視合作的調查報導透過衛星圖片比對，以及採訪軍方、政界與情報單位，得到俄羅斯在挪威、芬蘭到波羅的海國家的邊界，以及與波蘭接壤的加里寧格勒（Kaliningrad）建造軍事設施，部署軍事車輛等。

其中距離北約東界最近的是貝沙摩（Petsamo），離挪威邊境只有10公里。

瑞典軍事情報與安全局（Must）局長尼爾森（Thomas Nilsson）對瑞典電視台表示，這是需要嚴正以對的高度威脅，他認為俄國增兵並不只是為了示警，而是為了未來可以在更大的衝突中應對北約而做準備。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）對瑞典電視台表示，當俄國一天在對烏克蘭戰爭中損失近1000名兵力的此時還依舊積極增加軍備，這顯示俄國有很大的野心建造更強的國防能力，因此北約也必須投入更多資源來自我防衛。

他表示，國會各黨都支持最近的國防預算，讓瑞典可以比其他北約國家更快做更多國防投資。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）對丹麥廣播公司（DR）表示，俄國已在透過數位攻擊、混合攻擊等手段挑釁北約國家。他表示，丹麥已經準備好應對俄國對波羅的海區域可能的攻擊，他也說，「我雖然擔心，但是我不害怕。」

俄國駐挪威大使柯茲尤諾夫（Nikolaj Kortsjunov）對挪威廣播公司（NRK）表示，俄國沒有意圖也沒有地緣政治、經濟或軍事上的興趣攻擊挪威，也沒有對北約或是歐洲國家進行武裝或混合攻擊的興趣，這些動作都是被迫自我防衛的反制措施。

俄國駐丹麥大使巴爾賓（Vladimir Barbin）表示，俄羅斯在近期會攻擊北約是捏造杜撰，目的在於混淆視聽與恫嚇歐洲民眾，藉此為北約及歐盟國家積極準備對俄戰爭提供合理化依據。

然而丹麥廣播公司訪問普丁的顧問卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）卻得到不同的答案。他說，北約應該被丟進歷史的垃圾堆裡，北約擴散就像癌症一樣，對世界有害，很快俄羅斯就會失去耐性，到時俄國就會擴大行動。

目前北約在東翼防線部署芬蘭前沿地面部隊，以及拉脫維亞前沿地面部隊。其中由瑞典主導、北約多國部隊所構成的芬蘭前沿地面部隊6日才正式成軍。