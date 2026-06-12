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瑞典刑責年齡下修13歲受阻 改推14歲在野黨支持

中央社／ 斯德哥爾摩12日專電

瑞典司法部長斯特莫今天召開記者會，宣布撤回將重罪刑事責任年齡下修到13歲的提案，主要原因是提案未獲得國會足夠支持，他表示，修正的提案將把最低刑責年齡改到14歲，這個消息獲得在野黨的歡迎。

瑞典政府因應日益嚴重的青少年犯罪問題，以及幫派招募未成年人犯罪年齡下降，日前提出修法草案，擬將重罪刑事責任年齡下修到13歲，並提高未成年人犯罪的刑責。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）表示，因為提案並未獲得國會足夠的支持，所以將撤回提案。政府預計在夏天提出下修到14歲的方案，這是在野的社會民主黨（Social Democratic Party）所建議的方案，社民黨已經表達支持。

這個消息不但獲得社民黨的支持，在野的綠黨與左派黨也同樣表示歡迎。

瑞典每日新聞報（DN）報導，雖然執政集團在國會席次超過半數，但因為部分議員立場不確定，加上執政集團中的瑞典民主黨（Sweden Democrats）4月在有關公民身分取得條件的關鍵投票中，單方面違反了瑞典議會長期的「配對投票機制」，造成國會信任機制失效，使得執政集團取得多數的變數增加。

瑞典學術人員工會（Akademikerförbundet SSR）發布新聞稿表示，這是聰明的選項，樂見政府終於聽見矯正署、社會服務處等相關單位與專家的建議撤回提案，對於犯下重大刑案的孩子必須有更多照顧，建議成立小型的專職單位提供需要的監管。他們建議維持自1864年的15歲重罪刑事責任年齡。

下修年齡到13歲的提案在瑞典引起許多爭議，「13歲的孩子該坐牢嗎？」成了過去幾個月政壇、社會輿論，甚至選戰辯論的重要談論主題。

支持方認為，幫派招募場域從校園擴張到網路上，現行的制度讓青少年在犯案後接受保護處分時持續暴露在幫派的影響之下，青少年服刑後再犯的狀況層出不窮，監獄是比較有效杜絕的方法。

反對方包括檢警機關、矯正機關等，警方擔心降到13歲會造成犯罪集團招募年齡更小的孩子；瑞典法制審議委員會（Lagrådet）則表示，這個修法違反聯合國兒童公約，也可能造成青少年犯罪率增加。

其他北歐國家的重罪刑事責任年齡都是15歲，其中丹麥曾在2010年下修到14歲，但因為青少年犯罪率提升，2年後又調回15歲。

瑞典政府之前對此提案通過的信心十足，瑞典媒體報導，瑞典監所開始為13歲的少年「量身打造」合適的監禁環境並安排持續學習的機會，13歲的少年需要繼續受教育，監所人員帶記者去看獄中的學校，準備適合的運動健身器材，並討論是否應該提供部分可能還沒進入青春期的小犯人絨毛娃娃。

瑞典 國會

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