快訊

世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

憑證將過期變「買斷版末日」！微軟Office 2019 for Mac下個月變「唯讀模式」

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

聽新聞
0:00 / 0:00

北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

中央社／ 馬尼拉12日專電

中國11日宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛及他的家屬。菲律賓外交部回應，此舉屬於「不友善行為」，不利於兩國建立互信與推動建設性互動。

中國外交部昨晚發布聲明，鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）多次發表涉中「謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係。

聲明寫道，「為維護中國國家主權、安全與發展利益，中方決定禁止鐵歐多洛及他的配偶、子女入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國境內組織與個人與他們進行任何交易、合作等活動。」

菲律賓外交部（DFA）昨天深夜發表聲明回應，已注意到中國外交部針對鐵歐多洛及家屬發布的制裁措施。

菲律賓外交部表示，雖然實施制裁是中國的主權權力，但菲律賓認為這項措施無助於建立互信與管理雙方分歧，也無法為兩國展開建設性互動創造必要條件。

鐵歐多洛是菲律賓政府對中國態度最強硬的官員之一，長期抨擊中國在南海爭議海域日益強勢的行動，並積極推動菲律賓與美國及其他理念相近國家深化軍事合作，以強化對中國的嚇阻能力。

亞洲安全論壇「香格里拉對話」5月在新加坡舉行，鐵歐多洛接受外媒訪問時表示，將尋求與台灣建立更緊密關係。

菲律賓政治新聞網站Politiko早於3日即引述消息人士報導，中方將把鐵歐多洛及他的家屬列入禁止入境名單，並調查他的家族是否在中國擁有資產，若有，可能予以凍結或管制。

具有華人血統的鐵歐多洛當時回應，他在中國沒有任何資產，也沒有前往中國的打算。

鐵歐多洛表示，自己的祖先約6至7代前自中國移民至菲律賓，此後未曾返回中國，並慶幸祖先作出這項「正確的決定」，否則他可能無法達到今天的地位。

他坦承，自己確曾考慮造訪，因為中國美食聞名且人民友善，但這些優點都被中國政府的高壓統治方式所掩蓋。

鐵歐多洛說：「不是說我不想去，那麼大的國家、文化那麼豐富，誰都會感興趣。但中國政府的行事方式是剝奪人民的權利，因此還是算了。」

菲律賓 馬尼拉 北京

延伸閱讀

指涉華言論破壞中菲關係 菲防長及其親屬遭北京制裁

英澳聯合聲明 關切台海局勢與中國軍演

紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」 川普對陸轉向釋出明確訊號

菲律賓指大陸在黃岩島有「新結構物」籲拆除 陸媒：臨時科研設施

相關新聞

Sony打破一條龍自製神話 「放手」找台積生產CMOS內幕

索尼半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions）將與台積電合作開發與生產次世代CMOS影像感測器。這與台積電主導JASM、替索尼生產邏輯晶片的商業模式不同。外媒指出Sony正在「減重」以面對三星電子的逼宮，掌舵者十時裕樹正在做的是打破長年「研發到製造一條龍」的自製神話。

美伊協議快談成？川普曝「幾天內完成」 稱伊朗最高領袖已點頭

美國總統川普11日在白宮表示，美國與伊朗的協議已接近完成，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署，最快可能於本周末在歐洲舉行簽署儀式。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。

日華懇更名 日本台灣友好議員聯盟

日本國會跨黨派對台友好團體「日華議員懇談會」（日華懇）十一日召開總會，正式決議更名為「日本台灣友好議員連盟」，以「台灣」取代「華」字。會長古屋圭司表示，日本政府與台灣相關機構多年前已完成名稱調整，如今更名順理成章，也是經過長期評估後的決定。

「愛通膨」惹議 川普：增幅低於預估

美國勞工部十日發布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之四點二，創三年來新高。對此，美國總統川普聲稱，「我愛通膨」。這番話引發爭議，他之後喊冤宣稱是遭斷章取義，愛通膨的主因是通膨增幅低於預估。

聖家堂耶穌塔落成 整體完工還要10年

從一八八二年開始興建的聖家堂仍未完工，但早已是西班牙巴塞隆納最知名景點。今年是聖家堂建築師高第車禍逝世一百周年，教宗良十四世十日造訪聖家堂主持彌撒，為新落成的耶穌基督塔舉行祝福儀式，這座教堂現已成為全球最高教堂。

居民迫遷、過度觀光 聖家堂變都市問題核心

西班牙巴塞隆納居民抱怨這座城市過度擁擠，遊客太多占據過多住房，聖家堂正位於這些問題的核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。