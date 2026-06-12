日華懇更名 日本台灣友好議員聯盟

日本國會跨黨派對台友好團體「日華議員懇談會」（日華懇）十一日召開總會，正式決議更名為「日本台灣友好議員連盟」，以「台灣」取代「華」字。會長古屋圭司表示，日本政府與台灣相關機構多年前已完成名稱調整，如今更名順理成章，也是經過長期評估後的決定。

中央社報導，會長、眾議員古屋圭司在總會後受訪時表示，過去五十三年來，組織一直以「日華議員懇談會」的名義活動。而日本政府相關機構方面，原本的「交流協會」已更名為「日本台灣交流協會」，台灣方面的「亞東關係協會」也改名為「台灣日本關係協會」。

他指出，「事實上，日本政府早在二○一七年就完成了名稱調整。我們議員聯盟一直都在審慎評估何時更名、何時是適當時機。而現在，高市政權誕生後，我們認為『現在正是時候』，因此決定推動此次更名。」