俄烏開戰1,569天 超越一戰

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至6月11日已持續1,569天，超過四年三個月，正式超越第一次世界大戰的時間。

報導指出，兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

和談停滯下，俄烏戰爭短期未見結束跡象。民調顯示，約半數烏克蘭人認為至少要到2027年才會結束，持續時間將進一步逼近長達六年的二戰。歷史學家提醒，兩次世界大戰規模遠大於俄烏戰爭，涉及多國與多個戰場，傷亡與火力難以直接比較。

彭博11日引述知情人士透露，英、法、德三國認為，眼見戰爭情勢轉向基輔，計劃利用15至17日G7峰會時，爭取美國總統川普推動俄烏展開新一輪和談。

烏克蘭歷史學家赫里察克認為，俄烏戰爭與一戰一樣，不僅重塑歐洲地緣政治與軍事同盟，還推動數十年來罕見的軍備擴張，可能成為現代歐洲史上最具影響力的衝突。軍事分析家也指出，兩場戰爭都因新技術改變作戰方式；100年前是飛機與戰車，如今是無人機。