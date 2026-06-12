「愛通膨」惹議 川普：增幅低於預估

美國勞工部十日發布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之四點二，創三年來新高。對此，美國總統川普聲稱，「我愛通膨」。這番話引發爭議，他之後喊冤宣稱是遭斷章取義，愛通膨的主因是通膨增幅低於預估。

根據該部最新資料數據，受二月底開戰的美伊戰爭影響，五月ＣＰＩ月增百分之○點五、年增百分之四點二，增幅創下自二○二三年四月以來新高。其中能源成本增加占整體月增幅的百分之六十。

紐約時報十日報導，這已是白宮第三度淡化通膨升溫，主張物價上漲壓力只是暫時現象且川普經濟政策仍發揮作用。

川普十日在白宮被媒體問到是否擔心美國通膨升溫時答道，「不，我喜歡，數字很棒。我愛通膨」；對物價何時回落，他預測，「當一切結束時，你們會看到油價重回戰前的水準。油價正下跌，還會像石頭一樣快速墜落」。

不久川普就在接受紐約郵報電訪時澄清，愛通膨是指儘管美國正對外用兵，但通膨增幅低於預估。川普並抱怨他「總遭斷章取義」，近來的通膨歸咎於能源價格推升，只要美伊戰爭結束，通膨將大幅下降。對年增百分之四點二是否算高點時，他答道，「我想是」，並拿美國前總統拜登二○二二年六月通膨達百分之九點一相提並論。