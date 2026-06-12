居民迫遷、過度觀光 聖家堂變都市問題核心

西班牙巴塞隆納居民抱怨這座城市過度擁擠，遊客太多占據過多住房，聖家堂正位於這些問題的核心。

紐約時報報導，聖家堂吸引大量遊客推高房價，未來擴建計畫可能拆除部分住宅，居民被迫搬遷。因此，這座教堂成了國家政治、地區認同、過度觀光、住房短缺和強制遷移等問題焦點。

受聖家堂工程影響的居民代表巴羅索表示，「這附近的情況非常可怕」。他住在聖家堂對面一棟建築，這棟房子可能被拆除以騰出空間，供教堂未來擴建使用。

擁有並營運聖家堂同時享有門票收入的聖家堂基金會表示，設計聖家堂的建築師高第原本規畫一條步道，連接教堂尚未完成的「榮耀立面」與下方街道，而榮耀立面未來將成為主要入口。

若該計畫實施，整個街區可能必須拆除，數百個家庭將被迫遷離。

聖家堂基金會建設委員會主席坎普斯表示，不會放棄這項計畫，「我們完全按照高第的規畫執行」。

最終是否批准擴建，將由巴塞隆納市議會決定。市政府表示，若居民未來需要搬遷，所有費用必須由聖家堂基金會承擔。