聖家堂耶穌塔落成 整體完工還要10年

從一八八二年開始興建的聖家堂仍未完工，但早已是西班牙巴塞隆納最知名景點。今年是聖家堂建築師高第車禍逝世一百周年，教宗良十四世十日造訪聖家堂主持彌撒，為新落成的耶穌基督塔舉行祝福儀式，這座教堂現已成為全球最高教堂。

法新社報導，儀式結束後，煙火與燈光秀點亮聖家堂外牆，變幻的色彩映照著這座尚未完工的教堂，凸顯其高聳尖塔的壯麗輪廓。約九十分鐘彌撒由六百人合唱團獻唱，出席者包括西班牙國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞和總理桑傑士。

良十四世在講道時表示，聖家堂「尚未完工並非缺陷，因為這見證了一種追求；它並不代表不足，而是展現了一項我們希望持續兌現的承諾」。

教宗還呼籲和平，表示「我們不能一邊信仰耶穌一邊鼓吹戰爭；不能一邊信仰耶穌一邊殺害無辜的人」。外界認為，這番談話含蓄影射美國總統川普政府的政策。

彌撒尾聲時，出生於美國的良十四世為聖家堂中央耶穌基督塔祝福。這座高塔二月落成，使整座教堂高度達到一七二點五公尺，成為全球最高教堂建築。

聖家堂興建至今已一四四年，預計仍需約十年才能完工，去年吸引近五百萬人次參觀。

高第設計聖家堂主要靈感來自大自然，以及宗教儀式與意象。建築上可見大量精緻雕刻的樹木、花卉與果實，融合繽紛色彩、建築巧思與幾何美學。十八座塔樓分別象徵聖經中的不同人物，包括使徒、福音作者與聖母瑪利亞；三座立面則描繪耶穌的一生，以及其受難與最後審判。

聖家堂工程曾因西班牙內戰與資金短缺而延宕。一九三六年七月西班牙內戰初期，反教權的無政府主義團體闖入聖家堂，縱火焚燒地下墓穴與高第工作室，摧毀大量設計圖稿。失落的資料後來由高第的合作夥伴重建，並協助後世建築師持續推進工程。