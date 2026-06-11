快訊

桃園毒駕竄逃撞死2路人 張善政重話：一定究責到底

「專利背後靈」殺進AI鏈…台積、大立光接連捲入 全球智財攻防升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
英國國防大臣希利（John Healey）。路透
英國國防大臣希利（John Healey）。路透

英國國防大臣希利（John Healey）今天突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾和英國財政部未能讓未來10年國家的「國防投資計畫」獲得足夠資金、讓國軍能有充分資源。

法新社報導，陷入困境的施凱爾（Keir Starmer）正承受強大政治壓力，1週後將舉行的英國國會1席補選結果可能引發工黨內採取行動將他換下，如今希利的請辭使他先受一擊。

攸關英國未來10年國防經費的「國防投資計畫」（Defence Investment Plan，DIP）受期待已久，定案經過延宕數月才出爐。但希利已表示，確定的金額遠低於原本要求。

施凱爾曾承諾將2027年起的英國國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2.5%，並在下屆國會再提高到3%。

然而，根據希利今天在社群媒體平台X的個人帳號發布致施凱爾的辭職信，他寫道：「在當前威脅升高的時刻，您始終無法投入國家防衛所需的資源，財政部也一直不願配合。」

他並表示：「我已向您說明，本人無法接受一份DIP金額不能給予我們軍隊所需資源，我如今別無選擇只能遞出辭呈。」

施凱爾正面臨挑戰者來勢洶洶，英國國會梅克菲爾德（Makerfield）選區將在18日舉行下議院議員補選，參選的大曼徹斯特（Greater Manchester）市長柏南（Andy Burnham）已表示，若他當選進入國會後，工黨出現任何黨魁之爭，他都將參戰。

施凱爾 英國 財政部

延伸閱讀

英澳聯合聲明 關切台海局勢與中國軍演

北愛連2夜爆發反移民騷亂 警方出動水砲驅散群眾

北愛爾蘭分裂傳統 抗爭勢力轉化反移民 民宅、車輛遭縱火

英國科技新創企業找資金與合作夥伴 台灣成熱門目標

相關新聞

巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生

（中央社巴屬克什米爾首府穆薩法拉巴德8日綜合外電報導）克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直...

英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

英國國防大臣希利（John Healey）今天突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾和英國財政部未能讓未來10年國家的「國...

FBI查獲13個網站被控征募美國人及軍方前雇員 為中國提供情報

美國司法部查獲13個假冒諮詢網站，控告其征募美國政府及軍方前雇員，向中國情報人員提供機密信息。哥倫比亞特區檢察官強調，任何企圖窺探美國機密的行為將被曝光與阻止。

俄烏戰打1596天正式超越一戰！專家：加了無人機的世界大戰

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，正式超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

非因阿帕契遭擊落？美媒曝川普再度攻擊伊朗真正理由

美國總統川普10日表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌，這也是美軍連續第二晚空襲伊朗。Axios報導，川普下令空襲的直接導火線，是美軍一架阿帕契直升機遭擊落；但更深層的原因在於，他等待伊朗回覆最新提案近兩周，遲遲沒有結果，耐心逐漸耗盡。

美軍助油輪「暗航」 伊朗封鎖海峽失效了？

近日又有2艘載著科威特原油的油輪通過荷莫茲海峽，美國能源部長萊特（Chris Wright）6月9日表示，近來通過荷莫茲海峽的油輪「有意義地」增加。在美軍的「協調」和「空中掩護」下，愈來愈多油輪和液化天然氣船關掉訊號，冒險通過荷莫茲海峽，美軍也因此遭到伊朗攻擊。這種「暗航」生意也創造暴利，一些中間商賺暴，船東換掉不敢冒險的船長和船員。在伊朗封鎖下，油輪如何通過荷莫茲海峽？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。