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菲律賓防長遭北京制裁 曾稱中國是最大外部威脅

中央社／ 台北11日電

中國外交部發言人今天晚間宣布，中方對菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）及其親屬實施制裁，理由是鐵歐多洛多次發表涉中「謬論」。對中強硬著稱的鐵歐多洛，其祖先來自中國。

中國外交部發言人晚上8時許透過聲明，作以上宣布。

中國外交部發言人表示，鐵歐多洛多次發表「涉華謬論」，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止鐵歐多洛及其配偶、子女入境中國大陸與香港、澳門；禁止中國境內的組織、個人與他們進行任何交易、合作等活動。

此前，菲律賓媒體Politiko引述消息人士報導，鐵歐多洛與家人被中國列入禁止入境名單，且中方正在調查其家族在中國是否擁有資產，若有，可能會被凍結或管制。

鐵歐多洛過去曾多次針對南海爭端、區域安全、台灣議題以及中國對菲律賓的影響力活動發表言論。2025年3月，他公開表示中國在南海日益咄咄逼人的行為，被認為是對菲律賓國安的最大威脅，也應該被視為全球威脅，菲國「最大的外部威脅實際上是中國的侵略和擴張主義」。

同年6月，鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

當年9月，台灣外交部長林佳龍傳率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，否則將付出代價。鐵歐多洛回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線，並表示中國的「紅線」不適用於菲律賓，菲律賓是主權獨立國家，北京無權將其政治紅線強加於菲律賓。

今年5月30日，同樣在「香格里拉對話」，鐵歐多洛指出，像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，「我們別無選擇」。

鐵歐多洛3日下午在菲律賓南部卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）參訪軍營時受訪回應，他在中國沒有資產，也沒有前往中國的打算。

鐵歐多洛說，自己的祖先約在6、7代以前自中國移民至菲律賓，然後就再也沒有回去，「這是正確的決定，否則我可能沒辦法達到今天的地位」。

鐵歐多洛補充說，他一度打算造訪中國，因為中國美食聞名且人民友善，但這些優點都被中國高壓式政權所遮蓋。

鐵歐多洛說：「不是說我不想去，那麼大的國家，文化那麼豐富，誰都會感興趣。但中國政府的行事方式是剝奪人民的權利，那還是算了。」

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