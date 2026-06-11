日華懇改名日台友好議員連盟 台日關係邁歷史新頁

日本國會最大對台友好跨黨派組織「日華議員懇談會」今天正式更名為「日本台灣友好議員連盟」。駐日代表李逸洋表示，這是具有歷史意義的重要時刻；總統府發言人郭雅慧指出，看到「台灣」納入名稱令她無比感動，更象徵著台灣民主、台灣人民與主體性獲得肯定。

李逸洋出席日華懇總會致詞表示，這是具有歷史意義的重要時刻，象徵台灣與日本的友誼將在長年累積的基礎上進一步深化與發展。他透露，自己在會場外得知更名消息後，第一時間向總統賴清德報告，賴總統對此感到非常高興，並特別請他向所有支持台灣的日本國會議員表達誠摯感謝與敬意。

李逸洋指出，在會長古屋圭司的領導下，日華懇長年凝聚跨黨派力量推動台日關係，包括促成日本參議院於2021年全體一致通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的決議案，歷年總會也持續通過友台決議，並於台灣國慶期間組團訪台，展現對台灣的堅定支持。

他也提到，日華懇多年來推動在日台灣人戶籍資料中的國籍欄得以標示「台灣」，並在今年4月賴總統出訪友邦史瓦帝尼期間遭遇中國施壓阻撓時，第一時間公開聲援台灣，台灣社會對此深表感謝。

李逸洋也指出，對於美國、日本以及印度太平洋各國共同協助維護區域安全與台灣海峽和平穩定，台灣深表感謝。台灣作為印太地區的一員，在非紅供應鏈與安全保障合作上扮演重要角色。台灣將作為非常值得信賴的夥伴，與日本、美國攜手，全力推動和平穩定的印太。

總統府發言人郭雅慧與會致詞表示，當她看到新名稱中的「台灣」二字出現在會場大螢幕時，內心感到無比感動。她指出，這不只是名稱的改變，更象徵台灣民主、台灣人民與台灣主體性獲得看見與肯定的重要時刻。

郭雅慧特別感謝古屋圭司多年來對台灣的堅定支持。她回憶，賴總統就職時，古屋率領31位跨黨派國會議員組成慶賀團訪台，創下日本國會議員出席台灣總統就職典禮人數的新紀錄，充分展現台日深厚情誼。

她表示，日華懇的歷史就是台日友誼發展的歷史。無論是日本於疫情期間捐贈疫苗，台灣鳳梨遭中國打壓時日本民眾踴躍支持，或是台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）過程中，日本國會議員持續發聲力挺，都讓台灣人民銘記在心。

郭雅慧最後以「台灣與日本是雨天的朋友，更是晴天的夥伴。雨天時我們互相撐傘，晴天時我們一起前行」形容台日關係，強調台灣將持續與日本及理念相近的民主國家攜手合作，共同守護自由、民主與繁榮。

對於此次更名的意義，與會人士分析指出，這不僅是名稱調整，更象徵台日關係在歷史、制度與政治共識上邁入新階段。首先，從「日華」改為「日台」，代表日本國會友台力量以更清楚的語言，回應台日關係的現況。其次，由「懇談會」改為「友好議員連盟」，則反映台日國會交流朝向更制度化方向發展。

與會人士表示，日本國會與其他國家友好組織多以「友好議員連盟」命名，此次更名後，台日國會交流在名稱上，終於與日本和其他國家的議員組織站在同樣層級，不再有差別，也更符合國會外交的慣例。這項改變也意味著，台日交流不再只是情感深厚的友好聚會，而是更有制度基礎、更具政策能量的國會合作平台。

與會人士也指出，目前該團體成員已超過300人，顯示支持台灣已不只是少數資深友台政治人物的長期信念，而是在日本國會內部逐漸形成更廣泛、更跨世代的共識。尤其近年台海情勢受到高度關注，「不能讓台灣有事」已成為許多日本政治人物共同重視的安全議題。

面對未來可能引發中國反應，相關人士表示，連盟內部普遍認為「該做的就該做」，展現日本友台力量愈來愈明確且堅定的立場。

此外，日本僑界團體「全日本台灣連合會」也發表聲明，對「日本台灣友好議員連盟」正式成立表達誠摯歡迎。

聲明指出，期待新成立的「日本台灣友好議員連盟」成為進一步深化台日交流合作的重要基礎，持續推動面向未來的夥伴關係，為台日友好關係開創嶄新篇章；並強調將持續與日本各界攜手合作，共同促進台日友誼發展，支持自由開放的印太秩序與民主價值。