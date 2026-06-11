俄烏戰爭耗時超過一戰 專家：加入無人機的世界大戰

俄羅斯2022年入侵烏克蘭致雙方連年交戰，迄今耗時超過一次世界大戰，學者認為俄烏戰事就是加入無人機的世界大戰，與一戰同樣極可能成為現代歐洲歷史上最具影響力的衝突之一。

「紐約時報」（The New York Times）報導，俄烏戰爭今天邁入第1569天，超過一次世界大戰締造的4年3個月紀錄。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2022年2月下令軍隊入侵烏克蘭時，原以為能在數日內攻陷烏國，然而烏克蘭擊退俄軍、使戰事轉為消耗戰，許多參戰的人不曾想過戰事會持續這麼久。

一名烏克蘭軍人透露他原以為戰事頂多持續2、3年，「然後政治人物會達成某種共識」。然而，俄烏雙方仍持續激烈交火，加上和平談判陷入僵局，短期內未見終戰跡象。

民調顯示，約半數烏克蘭人認為戰爭至少持續至2027年才會結束，這會使戰爭持續時間逼近長達6年的二次世界大戰。也有許多烏克蘭人認為，當前戰爭實際上早在2014年俄軍占領克里米亞（Crimea）就已經開始。

歷史學家提醒，一戰與二戰的規模遠大於俄烏戰爭，當中涉及多個戰場和軍隊，因此不易比較兩者的傷亡數和火力。

即使如此，烏克蘭歷史學家赫利察克（YaroslavHrytsak）認為，俄烏戰事與一戰同樣極可能成為現代歐洲歷史上最具影響力的衝突之一。這兩場戰爭重塑了軍事同盟並促成數十年來未見的強化國防舉措，使歐洲地緣政治樣貌發生變化。

軍事分析家也說，這兩次戰爭都因引進新科技徹底改寫戰爭型態，距今一世紀前是飛機和戰車，現在是無人機；在這兩次戰爭中，科技進步只讓戰爭變得更殘酷。

法國退役上校兼軍事歷史學者哥雅（Michel Goya）認為：「綜觀許多層面，烏克蘭戰爭是最接近一次世界大戰的現代戰爭。」

兩場戰爭開局類似。1914年德軍迅速對巴黎發動攻勢、企圖快速取勝，2022年俄軍同樣迅速推進烏克蘭首都基輔，不過，逼近原定目標的進攻方最後都被擊退，轉為戰線僵持的消耗戰。

2022年底，烏軍開始躲進壕溝與掩體，歷史學家形容這彷彿回到一戰時期壕溝戰。哥雅指出，當戰線僵持、砲火密集，「為了活命，你必須把自己埋進土裡」。

不過，烏克蘭在戰場上引進無人機後，使既有戰略發生變化。隨著無人機能全天候監控戰場，且打擊精準度更勝傳統砲彈，原先的開放式戰壕網絡不再安全可靠。

烏克蘭軍人表示必須依賴更小、更深的地下掩體才能生存。烏軍改以僅能容納少數人的防空壕為據點，其規模小到不易從空中察覺，且深度足以抵禦外部攻擊。例如，單兵作戰的軍人通常只會挖比散兵坑大一點的掩體。

俄烏戰爭與一戰的傷亡規模難以相提並論。一戰約900萬至1100萬名軍人殉職，俄烏戰爭迄今約50萬名軍人陣亡。

不過，包含北約盟軍轉型最高司令（Supreme AlliedCommander Transformation）范迪亞上將（Adm. PierreVandier）在內的軍事分析家和官員認為，無人機已使烏克蘭戰場的致命程度堪比一戰水準。

俄烏交戰消耗甚鉅，甚至使俄軍推進速度較一戰時期最膠著的幾處戰場更緩慢。

現在的問題是雙方能否打破戰況僵局。一戰中協約國對德國實施嚴密的海上封鎖、藉此施加經濟壓力，加上持續進攻，最終取勝。

烏克蘭的終戰戰略也有相似之處，例如出動無人機攻擊俄國經濟命脈石油設施，以削弱莫斯科戰爭財源。雖然基輔難以重現勘比一戰攻勢的兵力，但已在戰場部署大量的小型攻擊無人機，盼對俄軍造成難以承受的損失。

赫利察克總結說：「這是加入無人機的第一次世界大戰。」