立陶宛准派40人赴荷莫茲 議員：表決攸關美軍駐紮

立陶宛國會今天通過決議，將派遣最多40名軍事及國防文職人員，參與荷莫茲海峽國際海上安全行動。國會議員卡斯楚那斯表示，此舉攸關美軍持續在立陶宛的輪駐。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國會以77票贊成、11票反對、6票棄權通過相關授權案，將原先僅限派遣5人的任務規模擴大，並允許同時參與該區域多項行動。

據報導，國防部長考那斯（Robertas Kaunas）表示，立陶宛正評估提供排雷能力、無人機系統操作及監偵設備等專業支援。

考那斯指出，立陶宛有意同時參與英國與法國的聯合行動及美國主導的另一項任務，並強調這是維護海上安全與能源穩定的防禦性貢獻。他補充表示，若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，將衝擊歐洲石油與能源價格。

報導指出，部分國會議員反對此案，認為任務目標尚不明確，且恐使立陶宛捲入更大區域衝突。不過支持者表示，這類部署為北大西洋公約組織（NATO）常態作法，具體任務將由盟友協調決定。

國會議員、反對黨「祖國聯盟」（HomelandUnion）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）表示，美國目前正檢討在立陶宛及歐洲的軍事部署架構，若未通過此案，將對美方釋出負面訊號。他指出，若希望美軍持續駐紮立陶宛，國會有必要批准相關任務。

LRT報導，立陶宛目前駐有「北約增強前沿駐軍」（NATO Enhanced Forward Presence）戰鬥群，並長期爭取美軍永久駐紮。此次表決正值美國檢討他們在歐洲部隊的輪調安排之際，對位處北約東翼的立陶宛而言格外敏感。