快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛准派40人赴荷莫茲 議員：表決攸關美軍駐紮

中央社／ 維爾紐斯11日專電

立陶宛國會今天通過決議，將派遣最多40名軍事及國防文職人員，參與荷莫茲海峽國際海上安全行動。國會議員卡斯楚那斯表示，此舉攸關美軍持續在立陶宛的輪駐。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國會以77票贊成、11票反對、6票棄權通過相關授權案，將原先僅限派遣5人的任務規模擴大，並允許同時參與該區域多項行動。

據報導，國防部長考那斯（Robertas Kaunas）表示，立陶宛正評估提供排雷能力、無人機系統操作及監偵設備等專業支援。

考那斯指出，立陶宛有意同時參與英國與法國的聯合行動及美國主導的另一項任務，並強調這是維護海上安全與能源穩定的防禦性貢獻。他補充表示，若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，將衝擊歐洲石油與能源價格。

報導指出，部分國會議員反對此案，認為任務目標尚不明確，且恐使立陶宛捲入更大區域衝突。不過支持者表示，這類部署為北大西洋公約組織（NATO）常態作法，具體任務將由盟友協調決定。

國會議員、反對黨「祖國聯盟」（HomelandUnion）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）表示，美國目前正檢討在立陶宛及歐洲的軍事部署架構，若未通過此案，將對美方釋出負面訊號。他指出，若希望美軍持續駐紮立陶宛，國會有必要批准相關任務。

LRT報導，立陶宛目前駐有「北約增強前沿駐軍」（NATO Enhanced Forward Presence）戰鬥群，並長期爭取美軍永久駐紮。此次表決正值美國檢討他們在歐洲部隊的輪調安排之際，對位處北約東翼的立陶宛而言格外敏感。

荷莫茲 立陶宛 美軍

延伸閱讀

NB8峰會聲明力挺烏克蘭主權 支持推進歐盟入盟談判

逾160船滯留 IMO警告勿涉險闖荷莫茲 伊朗：停留有風險

美軍阿帕契遇襲機組員獲救 無人艇建功5重點一次看

中東戰爭第103天》川普揚言重擊美軍再襲伊朗 最新發展一次看

相關新聞

巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生

（中央社巴屬克什米爾首府穆薩法拉巴德8日綜合外電報導）克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直...

FBI查獲13個網站被控征募美國人及軍方前雇員 為中國提供情報

美國司法部查獲13個假冒諮詢網站，控告其征募美國政府及軍方前雇員，向中國情報人員提供機密信息。哥倫比亞特區檢察官強調，任何企圖窺探美國機密的行為將被曝光與阻止。

俄烏戰打1596天正式超越一戰！專家：加了無人機的世界大戰

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，正式超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

非因阿帕契遭擊落？美媒曝川普再度攻擊伊朗真正理由

美國總統川普10日表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌，這也是美軍連續第二晚空襲伊朗。Axios報導，川普下令空襲的直接導火線，是美軍一架阿帕契直升機遭擊落；但更深層的原因在於，他等待伊朗回覆最新提案近兩周，遲遲沒有結果，耐心逐漸耗盡。

美軍助油輪「暗航」 伊朗封鎖海峽失效了？

近日又有2艘載著科威特原油的油輪通過荷莫茲海峽，美國能源部長萊特（Chris Wright）6月9日表示，近來通過荷莫茲海峽的油輪「有意義地」增加。在美軍的「協調」和「空中掩護」下，愈來愈多油輪和液化天然氣船關掉訊號，冒險通過荷莫茲海峽，美軍也因此遭到伊朗攻擊。這種「暗航」生意也創造暴利，一些中間商賺暴，船東換掉不敢冒險的船長和船員。在伊朗封鎖下，油輪如何通過荷莫茲海峽？

北愛連2夜爆發反移民騷亂 警方出動水砲驅散群眾

英國北愛爾蘭警方今夜動用水砲，驅散連續第2晚聚集的示威群眾。此前當局指控極右翼分子利用北愛首府貝爾法斯特持刀攻擊事件，透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。