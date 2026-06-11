巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生

近日又有2艘載著科威特原油的油輪通過荷莫茲海峽，美國能源部長萊特（Chris Wright）6月9日表示，近來通過荷莫茲海峽的油輪「有意義地」增加。在美軍的「協調」和「空中掩護」下，愈來愈多油輪和液化天然氣船關掉訊號，冒險通過荷莫茲海峽，美軍也因此遭到伊朗攻擊。這種「暗航」生意也創造暴利，一些中間商賺暴，船東換掉不敢冒險的船長和船員。在伊朗封鎖下，油輪如何通過荷莫茲海峽？

2026-06-11 10:30