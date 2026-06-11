聽新聞
0:00 / 0:00
巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生
克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直升機墜毀，數名安全消息人士今天透露，至少有22名巴基斯坦軍方人員在事故中罹難。
路透社報導，巴基斯坦軍方昨天表示，1架米爾（Mil）Mi-17直升機因技術故障墜毀，機上人員全數罹難，當局已下令調查確切事故原因。
現場拍攝到的畫面顯示，建築物後方的墜機地點升起濃密黑煙。
根據消息人士說法，22名罹難者為19名士兵、1名陸軍少校和2名上校，當局已在巴屬克什米爾首府穆薩法拉巴德（Muzaffarabad）為他們舉行隆重喪禮及送葬隊伍。
巴屬克什米爾近期因公民社會團體聯盟遭到禁止，支持者與安全部隊爆發衝突，7日至少有11人因此喪生，使得全區正受到嚴格安全管制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。