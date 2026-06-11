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巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生

中央社／ 巴屬克什米爾首府穆薩法拉巴德8日綜合外電報導
克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直升機墜毀，數名安全消息人士今天透露，至少有22名巴基斯坦軍方人員在事故中罹難。圖／AI生成
克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直升機墜毀，數名安全消息人士今天透露，至少有22名巴基斯坦軍方人員在事故中罹難。圖／AI生成

克什米爾地區（Kashmir）受巴基斯坦控制區域昨天發生1架軍用直升機墜毀，數名安全消息人士今天透露，至少有22名巴基斯坦軍方人員在事故中罹難。

路透社報導，巴基斯坦軍方昨天表示，1架米爾（Mil）Mi-17直升機因技術故障墜毀，機上人員全數罹難，當局已下令調查確切事故原因。

現場拍攝到的畫面顯示，建築物後方的墜機地點升起濃密黑煙。

根據消息人士說法，22名罹難者為19名士兵、1名陸軍少校和2名上校，當局已在巴屬克什米爾首府穆薩法拉巴德（Muzaffarabad）為他們舉行隆重喪禮及送葬隊伍。

巴屬克什米爾近期因公民社會團體聯盟遭到禁止，支持者與安全部隊爆發衝突，7日至少有11人因此喪生，使得全區正受到嚴格安全管制。

巴基斯坦 直升機 墜機

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