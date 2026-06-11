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FBI查獲13個網站被控征募美國人及軍方前雇員 為中國提供情報

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美國司法部宣布，查獲13個互聯網域名，這些域名假冒諮詢公司，實則征募美國政府及軍方的現任或前雇員，向可疑的中國情報人員提供信息。示意圖／路透
美國司法部宣布，查獲13個互聯網域名，這些域名假冒諮詢公司，實則征募美國政府及軍方的現任或前雇員，向可疑的中國情報人員提供信息。示意圖／路透

美國司法部周三（6月10日）宣布，查獲13個互聯網域名，這些域名假冒諮詢公司，實則征募美國政府及軍方的現任或前雇員，向可疑的中國情報人員提供信息。

美國司法部在一份聲明中稱，這些假冒的公司以招聘顧問或分析師為手段，向應征者施壓，要求後者提供獨家或內部信息。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）在該聲明中表示，此次查獲行動發出明確的信號，任何企圖從美國公民獲取美國最敏感信息的行徑都將被曝光和阻止。

就在一周前，美國、英國等「五眼情報聯盟」國家警告說，中國正加大力度通過招聘平台獲取情報。

中國駐華盛頓大使館一名發言人則表示，所謂「中國間諜威脅」的指控純屬編造，屬惡意誹謗，中方予以強烈譴責。

前中情局官員類似案件

路透社去年3月曾報道類似的虛假咨詢公司網絡。這些假冒的咨詢公司企圖征聘特朗普政府裁員重組中被解雇的美國聯邦雇員。

2020年9月，美國聯邦情報局（FBI）以及國家反間諜與安全中心曾發布一個短片，講述了前中情局官員馬洛裡（Kevin Mallory）的案件。馬洛裡於2019年被判20年監禁，他被指控密謀將美國國防機密傳輸給中國。

法庭記錄顯示，馬洛裡最初經由社交媒體被征聘為外交政策顧問。FBI在其網站上顯著地介紹了他的案件，以警告使用類似手段進行「虛擬間諜行為」。

（路透社、美聯社）

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